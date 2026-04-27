Король Чарльз прибыл в США: Трамп пообещал монарху полную безопасность (видео)

Чарльз и королева Камилла прилетели на объединенную базу Эндрюс, пока в Белом доме еще оправляются от инцидента на вечере Ассоциации журналистов, когда произошло покушение на Дональда Трампа.

Король Чарльз и Камилла приземлились на авиабазе на самолете британского правительства GBNI, известном в просторечии как "Baby Voyager", самом маленьком из правительственных самолетов. Это государственный визит, в рамках которого британское правительство поручило 77-летнему монарху вернуть былой блеск так называемым "особым отношениям", хотя дипломаты настаивают, что не использовали этот термин в течение 25 лет, предпочитая более подходящее определение: "долгосрочные", пишет Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла прилетели в США

Поездка Их Величеств продлится четыре дня, которая, как предполагается, была приурочена к 250-летию подписания Декларации независимости США. Начнется визит с чаепития с президентом США Дональдом Трампом и первой леди в Белом доме 27 апреля.

В программу их визита войдут день в Нью-Йорке и день в сельской местности Вирджинии , а также официальные мероприятия, такие как ужин в Белом доме и выступление короля перед Конгрессом. Примечательно, но к чаю подадут традиционные британские сэндвичи: с шотландским лососем с лимонным маслом, с ростбифом с хреном, яичным салатом и маринованным огурцом.

Эта поездка проходит на фоне скандала, связанного с безопасностью, после того как вечером 25 апреля вооруженный человек попытался напасть на президента Трампа на ужине для корреспондентов Белого дома, что потребовало внесения небольших изменений в визит короля и королевы.

Королева Камилла надела новое розовое пальто-платье от Dior, специально для этого случая, а также особую брошь в виде британского и звездно-полосатого флага, подаренную королеве Елизавете мэром Нью-Йорка в октябре 1957 года.

Это украшение, инкрустированное рубинами, изумрудами и бриллиантами, было подарено Елизавете во время ее первого государственного визита в Соединенные Штаты в качестве королевы на торжественном обеде мэром Робертом Ф. Вагнером от имени города Нью-Йорка.

Этот государственный визит, состоявшийся в разгар холодной войны, был призван укрепить дружеские связи между Соединенными Штатами и Великобританией.

Встретила короля Чарльза III и королеву Великобритании Камиллу глава протокола США Моника Кроули, сэр Кристиан Тернер, новый посол Великобритании, его жена леди Тернер и высокопоставленные члены посольства. В Вашингтон они отправились на кортеже из 29 машин, в который входили пожарная машина, машина скорой помощи и полицейский автомобиль.

В Вашингтон короля везли на кортеже из 29 машин

Несмотря на драматизм субботней попытки покушения на Дональда Трампа и тот факт, что визит короля вызвал лихорадочную проверку безопасности, американский лидер ясно дал понять о своей личной решимости провести его без сучка и без задоринки.

Посол Великобритании сэр Кристофер Тернер заявил, что он "очень уверен в том, что все необходимые меры безопасности приняты", и лишь в свете произошедших событий в одну-две встречи были внесены некоторые корректировки.

Однако оцепление, окружившее короля и королеву, является одним из самых высоких за всю историю. Также были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Известно, что Дональд Трамп и первая леди будут пить чай с королем Чарльзом и королевой будут без журналистов, в присутствии только их ближайших советников.

Потом Чарльз и Камилла присоединятся к приему в посольстве Великобритании. Среди интересных мероприятий, запланировано захоронение капсулы времени, которую установят под Вашингтонским монументом на Национальной аллее в столице США и вскроют ее только в пятисотлетнюю годовщину Декларации независимости, которая наступит через 250 лет.

