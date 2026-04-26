Покушение на Трампа: во время мероприятия с участием президента США и жены произошла стрельба (видео)

Президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали во время официального мероприятия в отеле после громких звуков, похожих на стрельбу.

Инцидент произошел в отеле на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США. Ведущий CNN в прямом эфире с места событий сказал, что в помещении были слышны звуки выстрелов, в то же время Reuters пишет о "громком неизвестном шуме".

В зале появились представители Секретной службы с оружием. Они оперативно вывели Дональда Трампа из зала, когда послышались громкие звуки, пишет Clash Report. Также в зале послышался крик.

Участники мероприятия после того, как начался шум, замолчали и начали пригибаться, прячась под столами. Людей призвали ложиться на пол, передает Reuters.

Отель Washington Hilton эвакуировали после сообщения о выстрелах в комнате на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, сообщил репортер NBC News. Кадры эвакуации выложили в сеть.

Сам Дональд Трамп через несколько минут написал на своей странице в социальных сетях, что стрелок, который совершил стрельбу во время мероприятия, был задержан.

"Какой вечер в Вашингтоне! Секретная служба и правоохранительные органы проявили себя великолепно. Они действовали быстро и отважно. Стрелок задержан, и я предложил "продолжить шоу", но буду полностью полагаться на решение правоохранителей", — отметил глава Белого дома.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил CNN, что президент находится в безопасном месте. Он также выразил желание вернуться к ужину.

Издание Fox News пишет, что один человек пытался пройти проверку безопасности с оружием, но его остановили сотрудники Секретной службы перед входом в бальный зал. В то же время подробности инцидента и причина стрельбы остаются неизвестными на данный момент.

