Замах на Трампа: під час заходу за участі президента США і дружини сталася стрілянина (відео)

Президента США Дональда Трампа терміново евакуювали під час офіційного заходу у готелі після гучних звуків, схожих на стрілянину.

Інцидент стався у готелі на прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутнім президент США. Ведучий CNN у прямому етері з місця подій сказав, що в приміщенні було чутно звуки пострілів, водночас Reuters пише про "гучний невідомий шум".

У залі з'явилися представники Секретної служби зі зброєю. Вони оперативно вивели Дональда Трампа із залу, коли почулися гучні звуки, пише Clash Report. Також у залі почувся крик.

Учасники заходу після того, як почався шум, замовкли і почали пригинатися, ховаючись під столами. Людей закликали лягати на підлогу, передає Reuters.

Готель Washington Hilton евакуювали після повідомлення про постріли у кімнаті на прийомі Асоціації кореспондентів при Білому домі, повідомив репортер NBC News. Кадри евакуації виклали у мережу.

Сам Дональд Трамп через кілька хвилин написав на своїй сторінці у соціальних мережах, що стрільця, який скоїв стрілянину під час заходу, було затримано.

"Який вечір у Вашингтоні! Секретна служба та правоохоронні органи проявили себе чудово. Вони діяли швидко й відважно. Стрільця затримано, і я запропонував "продовжити шоу", але повністю покладатимуся на рішення правоохоронців", — зазначив глава Білого дому.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив CNN, що президент перебуває у безпечному місці. Він також висловив бажання повернутися до вечері.

Видання Fox News пише, що одна особа намагалася пройти перевірку безпеки зі зброєю, але її зупинили співробітники Секретної служби перед входом до бальної зали. Водночас подробиці інциденту та причина стрілянини залишаються невідомими наразі.

У Секретній службі розповіли, що наразі спільно з Департаментом поліції метрополії триває розслідування інцидент зі стріляниною, що стався поблизу головної зони металодетекторного контролю під час вечері кореспондентів Білого дому.

Новина доповнюється…