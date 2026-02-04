Замах на Трампа на полі для гольфу: обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення

Обвинуваченого у спробі вбивства Дональда Трампа під час президентських передвиборчих перегонів у 2024 році Раяна Раута засуджено до довічного ув'язнення. Також йому присудили 7 років за незаконне зберігання зброї.

Про вирок обвинуваченому в замаху на Трампа, що стався 15 вересня 2024 року у Флориді в Міжнародному гольф-клубі, повідомляє 4 лютого Associated Press. За словами журналістів, федеральний прокурор заяви, що злочин Раута є неприйнятним "у цій країні чи будь-де".

Окружний суддя США Ейлін Кеннон оголосила про вирок Раяну Рауту в залі суду у Форт-Пірсі.

"Американська демократія не працює, коли окремі особи беруть у свої руки процес усунення кандидатів. Саме це намагалася зробити ця особа", — сказав судді помічник прокурора США Джон Шиплі.

Адвокат Раута, Мартін Л. Рот, стверджував, що засуджений "в момент істини вирішив не натискати на курок", проте суддя заперечив, нагадавши історію арештів підсудного.

Раут перед оголошенням вироку читав 20-сторінкову заяву, та суддя Кеннон перебила його, заявивши, що нічого зі сказаного ним не має значення, та давши підсудному ще п'ять хвилин на виступ.

"Я зробив усе, що міг, і прожив гарне життя", — сказав Раут.

Суддя заявила, що його змова з метою вбивства була навмисною, і винесла вирок: довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення плюс 7 років за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї. Він одночасно відбуватиме покарання за три інші злочини: використання вогнепальної зброї для сприяння злочину, напад на федерального офіцера та використанні пістолета зі пошкодженим серійним номером.

Адвокат Раута просив покарання у вигляді 20 років в'язниці та обов'язкових 7 років за вироком щодо володіння вогнепальною зброєю, зазначивши, що підсудному за два тижні виповнюється 60 років.

"Справедливе покарання передбачало б вирок, достатньо тривалий, щоб призначити достатнє, але не надмірне покарання, і дозволити підсудному знову відчути свободу, а не померти у в’язниці", — заявив Рот.

За словами прокурорів, Раут планував замах на Трампа тижнями, перш ніж прицілитися в кандидата в президенти з гвинтівки крізь кущі. Він навів приціл на агента, який у відповідь відкрив вогонь — після цього Раут кинув зброю та намагався втекти.

У клопотанні про надання адвоката Раут пропонував обміняти його на людей, яких несправедливо утримують в інших країнах, і сказав, що пропозиція залишається в силі, щоб Трамп "виплеснув своє розчарування на його обличчі".

Раян Веслі Раут отримав вирок за обвинуваченням у замаху на Трампа Фото: CNN

Що відомо про замах на Трампа

Під час замаху на Трампа 15 вересня 2024 року був затриманий 58-річний Раян Веслі Раут, що працював на Гаваях та часто висловлював критику 45-го президента США у соцмережах. За даними ЗМІ, також чоловік підтримував Україну та казав, що "треба спалити Кремль вщент". Коли на полі гольф-клубу пролунали постріли, Дональд Трамп грав зі своїм другом та донором передвиборчої кампанії Стівом Віткоффом, який зараз є його спеціальним представником у міжнародних переговорах.

Видання New York Post у квітні 2025 року писало, що обвинувачений в замаху на Дональда Трампа Раян Раут хотів купити в Україні FIM-92 Stinger.

23 вересня 2025 року суд визнав Раута винним за всіма пунктами обвинувачення, а після оголошення рішення судді засуджений намагався вдарити себе ручкою у шию.

До того, 13 липня 2024 року, стався замах на Трампа в Пенсильванії — у ньому підозрювали 20-річного Томаса Метью Крукса.