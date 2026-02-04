Покушение на Трампа на поле для гольфа: обвиняемого приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемый в попытке убийства Дональда Трампа во время президентской предвыборной гонки в 2024 году Райан Раут приговорен к пожизненному заключению. Также ему присудили 7 лет за незаконное хранение оружия.

О приговоре обвиняемому в покушении на Трампа, произошедшем 15 сентября 2024 года во Флориде в Международном гольф-клубе, сообщает 4 февраля Associated Press. По словам журналистов, федеральный прокурор заявил, что преступление Раута является неприемлемым "в этой стране или где-либо еще".

Окружной судья США Эйлин Кэннон объявила о приговоре Райану Рауту в зале суда в Форт-Пирсе.

"Американская демократия не работает, когда отдельные лица берут в свои руки процесс устранения кандидатов. Именно это пытался сделать этот человек", — сказал судье помощник прокурора США Джон Шипли.

Адвокат Раута, Мартин Л. Рот, утверждал, что осужденный "в момент истины решил не нажимать на курок", однако судья возразил, напомнив историю арестов подсудимого.

Раут перед оглашением приговора читал 20-страничное заявление, но судья Кэннон перебила его, заявив, что ничего из сказанного им не имеет значения, и дав подсудимому еще пять минут на выступление.

"Я сделал все, что мог, и прожил хорошую жизнь", — сказал Раут.

Судья заявила, что его заговор с целью убийства был преднамеренным, и вынесла приговор: пожизненное заключение без права на досрочное освобождение плюс 7 лет по обвинению в незаконном хранении оружия. Он одновременно будет отбывать наказание за три других преступления: использование огнестрельного оружия для содействия преступлению, нападение на федерального офицера и использование пистолета с поврежденным серийным номером.

Адвокат Раута просил наказание в виде 20 лет тюрьмы и обязательных 7 лет по приговору о владении огнестрельным оружием, отметив, что подсудимому через две недели исполняется 60 лет.

"Справедливое наказание предполагало бы приговор, достаточно длительный, чтобы назначить достаточное, но не чрезмерное наказание, и позволить подсудимому снова почувствовать свободу, а не умереть в тюрьме", — заявил Рот.

По словам прокуроров, Раут планировал покушение на Трампа неделями, прежде чем прицелиться в кандидата в президенты из винтовки сквозь кусты. Он навел прицел на агента, который в ответ открыл огонь — после этого Раут бросил оружие и пытался убежать.

В ходатайстве о предоставлении адвоката Раут предлагал обменять его на людей, которых несправедливо удерживают в других странах, и сказал, что предложение остается в силе, чтобы Трамп "выплеснул свое разочарование на его лице".

Райан Уэсли Раут получил приговор по обвинению в покушении на Трампа Фото: CNN

Что известно о покушении на Трампа

Во время покушения на Трампа 15 сентября 2024 года был задержан 58-летний Райан Уэсли Раут, который работал на Гавайях и часто высказывал критику 45-го президента США в соцсетях. По данным СМИ, также мужчина поддерживал Украину и говорил, что "надо сжечь Кремль дотла". Когда на поле гольф-клуба раздались выстрелы, Дональд Трамп играл со своим другом и донором предвыборной кампании Стивом Уиткоффом, который сейчас является его специальным представителем в международных переговорах.

Издание New York Post в апреле 2025 года писало, что обвиняемый в покушении на Дональда Трампа Райан Раут хотел купить в Украине FIM-92 Stinger.

23 сентября 2025 года суд признал Раута виновным по всем пунктам обвинения, а после оглашения решения судьи осужденный пытался ударить себя ручкой в шею.

До того, 13 июля 2024 года, произошло покушение на Трампа в Пенсильвании — в нем подозревали 20-летнего Томаса Мэтью Крукса.