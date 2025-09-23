Покушение на Трампа: осужденный пытался ударить себя ручкой в шею после оглашения приговора

Во Флориде мужчина, который в прошлом году пытался убить Дональда Трампа, сделал попытку ударить себя ручкой в шею после оглашения приговора. Суд признал 59-летнего Райана Роута виновным по всем пунктам обвинения.

Как сообщает The Associated Press, Роут достал ручку с письменного стола в зале суда и попытался нанести себе ранение сразу после того, как присяжные огласили вердикт. Полицейские и маршалы быстро вмешались и вывели его из зала.

В составе жюри было пять мужчин и семь женщин. Они обсуждали дело около двух часов, после чего вынесли решение о виновности по всем обвинениям. Судья сообщил, что окончательный приговор по делу будет объявлен 18 декабря.

Во время инцидента дочь обвиняемого Сара Роут выкрикивала обращение к отцу, пытаясь его остановить. Она заявила, что дело против него сфальсифицировано.

Роут обвинялся в покушении на убийство кандидата в президенты, незаконном хранении оружия и нападении на федерального офицера. Прокуратура отмечала, что он неделями готовил нападение, спрятавшись в кустах с винтовкой, когда Дональд Трамп играл в гольф 15 сентября 2024 года в своем клубе в Вест-Палм-Бич.

Сам обвиняемый во время судебных слушаний заявил, что не имел намерения убивать. Он отметил: "Мне трудно поверить, что преступление произошло, если спусковой крючок никогда не был нажат".

Роут воспользовался правом представлять себя в суде. Его бывшие адвокаты оставались в деле в качестве консультантов.

Генеральный прокурор Пэм Бонди назвала приговор доказательством преданности Министерства юстиции борьбе с политическим насилием.

"Эта попытка убийства была не только нападением на президента, но и оскорблением для нашей страны", — заявила она.

Заместитель генерального прокурора Тодд Бланш подчеркнул: "Приговор демонстрирует, что попытки подавить политические голоса будут строго наказаны".

Напомним, всего за девять недель до этого случая Дональд Трамп пережил покушение во время митинга в Пенсильвании. Тогда он получил ранение в ухо, а нападавший был застрелен сотрудниками Секретной службы.

