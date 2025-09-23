Замах на Трампа: засуджений намагався вдарити себе ручкою у шию після оголошення приговору

У Флориді чоловік, який минулого року намагався вбити Дональда Трампа, зробив спробу вдарити себе ручкою у шию після оголошення вироку. Суд визнав 59-річного Райана Роута винним за всіма пунктами обвинувачення.

Related video

Як повідомляє The Associated Press, Роут дістав ручку з письмового столу у залі суду та спробував завдати собі поранення одразу після того, як присяжні оголосили вердикт. Поліцейські й маршали швидко втрутилися та вивели його із зали.

У складі журі було п’ять чоловіків і сім жінок. Вони обговорювали справу близько двох годин, після чого винесли рішення про винуватість за всіма звинуваченнями. Суддя повідомив, що остаточний вирок у справі буде оголошено 18 грудня.

Під час інциденту дочка обвинуваченого Сара Роут вигукувала звернення до батька, намагаючись його зупинити. Вона заявила, що справа проти нього сфальсифікована.

Роут звинувачувався у замаху на вбивство кандидата у президенти, незаконному зберіганні зброї та нападі на федерального офіцера. Прокуратура наголошувала, що він тижнями готував напад, сховавшись у кущах з гвинтівкою, коли Дональд Трамп грав у гольф 15 вересня 2024 року у своєму клубі у Вест-Палм-Біч.

Сам обвинувачений під час судових слухань заявив, що не мав наміру вбивати. Він зазначав: "Мені важко повірити, що злочин стався, якщо спусковий гачок ніколи не був натиснутий".

Роут скористався правом представляти себе у суді. Його колишні адвокати залишалися у справі як консультанти.

Генеральна прокурорка Пем Бонді назвала вирок доказом відданості Міністерства юстиції боротьбі з політичним насильством.

"Ця спроба вбивства була не лише нападом на президента, а й образою для нашої країни", — заявила вона.

Заступник генерального прокурора Тодд Бланш підкреслив: "Вирок демонструє, що спроби придушити політичні голоси будуть суворо покарані".

Нагадаємо, лише за дев’ять тижнів до цього випадку Дональд Трамп пережив замах під час мітингу в Пенсильванії. Тоді він отримав поранення у вухо, а нападник був застрелений співробітниками Секретної служби.

Як писав Фокус, прокурори США під час розслідування замаху на Дональда Трампа виявили, що для злочину могли застосувати переносний ЗРК FIM-92 Stinger. Про це свідчить листування обвинуваченого Раяна Раута.

Фокус повідомляв, що другий замах на Трампа, який на той момент був кандидатом на посаду президента США, відбувся у 15 вересня 2024 року, коли Трамп грав у гольф.

Як писав Фокус, американський пастор і політик Марк Бернс стверджує, що Дональда Трампа вже двічі намагалися вбити, але його життя оберігає "рука Божа".