Трампа двічі намагалися вбити: чому замахи на президента США провалились

Американський пастор і політик Марк Бернс, відомий прихильник Дональда Трампа, стверджує, що президента вже двічі намагалися його вбити, але його життя оберігає "рука Божа". Він переконаний, що підтримка Трампа завжди була правильною, незважаючи на її непопулярність.

Так, у коментарі "Еспресо" Марк Бернс розповів, що почав відкрито підтримувати Дональда Трампа ще до оголошення про його балотування та вважав це своїм покликанням. Повернувшись до США після поїздки в Україну, він зазначив, що тема країни майже не обговорювалася на високому політичному рівні. Бернс почав поширювати інформацію про руйнування та злочини Росії проти мирного населення, включно з викраденням дітей та навмисними обстрілами житлових кварталів, шкіл і храмів. За його словами, це допомогло значно підвищити підтримку України серед американських республіканців.

"Я не з тих, хто просто приєднався пізніше. Я був поруч, тому що Бог покликав мене служити цій людині. Відтоді я вірно служу йому і нашій нації", — сказав він.

Політик додав, що продовжує боротися з дезінформацією і фейковими новинами, і наголосив на своїй принциповій позиції — говорити правду, навіть якщо вона непопулярна. Він зазначив, що відданість Трампу залишалася непохитною, і президент особисто називає його "своїм пітбулем".

Бернс підкреслив, що зараз Україна має найсильнішу підтримку у США за всю історію, і Трамп розглядає загрозу з боку Росії як безпосередню небезпеку для Сполучених Штатів. За його словами, у разі потреби США готові застосувати всі засоби для підтримки українського народу.

"Тому мої слова – не порожній звук. Я заявляю з повним переконанням: якщо, не дай Боже, нам доведеться безпосередньо вдарити по Росії, використавши всю міць Збройних сил Сполучених Штатів, ми зробимо все, щоб підтримати наших братів і сестер в Україні".- сказав політик.

Пастор також наголосив на суверенності України та її стратегічному значенні для Європи. Він переконаний, що український народ має величезну силу, багаті ресурси та непохитну рішучість, а країна під сильним керівництвом здатна досягти нових висот.

Раніше Фокус повідомляв, що наприкінці серпня у мережі почали ширитися чутки про можливу смерть президента США Дональда Трампа.

Згодом, попри розповіді таблоїдів про смерть лідера Білого Дому, Дональд Трамп вирушив грати в гольф.