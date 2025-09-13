Трампа дважды пытались убить: почему покушения на президента США провалились

Американский пастор и политик Марк Бернс, известный сторонник Дональда Трампа, утверждает, что президента уже дважды пытались его убить, но его жизнь оберегает "рука Божья". Он убежден, что поддержка Трампа всегда была правильной, несмотря на ее непопулярность.

Так, в комментарии "Еспресо" Марк Бернс рассказал, что начал открыто поддерживать Дональда Трампа еще до объявления о его баллотировании и считал это своим призванием. Вернувшись в США после поездки в Украину, он отметил, что тема страны почти не обсуждалась на высоком политическом уровне. Бернс начал распространять информацию о разрушениях и преступлениях России против мирного населения, включая похищение детей и преднамеренные обстрелы жилых кварталов, школ и храмов. По его словам, это помогло значительно повысить поддержку Украины среди американских республиканцев.

"Я не из тех, кто просто присоединился позже. Я был рядом, потому что Бог призвал меня служить этому человеку. С тех пор я верно служу ему и нашей нации", — сказал он.

Политик добавил, что продолжает бороться с дезинформацией и фейковыми новостями, и отметил свою принципиальную позицию — говорить правду, даже если она непопулярна. Он отметил, что преданность Трампу оставалась непоколебимой, и президент лично называет его "своим питбулем".

Бернс подчеркнул, что сейчас Украина имеет самую сильную поддержку в США за всю историю, и Трамп рассматривает угрозу со стороны России как непосредственную опасность для Соединенных Штатов. По его словам, в случае необходимости США готовы применить все средства для поддержки украинского народа.

"Поэтому мои слова — не пустой звук. Я заявляю с полным убеждением: если, не дай Бог, нам придется непосредственно ударить по России, использовав всю мощь Вооруженных сил Соединенных Штатов, мы сделаем все, чтобы поддержать наших братьев и сестер в Украине".- сказал политик.

Пастор также отметил суверенность Украины и ее стратегическое значение для Европы. Он убежден, что украинский народ имеет огромную силу, богатые ресурсы и непоколебимую решимость, а страна под сильным руководством способна достичь новых высот.

Ранее Фокус сообщал, что в конце августа в сети начали распространяться слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа.

Впоследствии, несмотря на рассказы таблоидов о смерти лидера Белого Дома, Дональд Трамп отправился играть в гольф.