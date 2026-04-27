Визит Чарльза III к Трампу: чего Лондон на самом деле хочет от Вашингтона, — Politico

Король Чарльз III и королева Камилла 27 апреля начинают четырехдневный государственный визит в США. Во время него их будут принимать президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп, а программа охватывает Вашингтон, Белый дом, Конгресс, Нью-Йорк и Вирджинию.

Визит монарха в США на этой неделе с целью налаживания отношений является результатом месяцев разработки стратегий на самом высоком уровне правительства Великобритании, сообщает Politico. Несмотря на официальный церемониальный формат, визит происходит в непростой момент для американо-британских отношений. Трамп обострил свои отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, выступая со шквалом критики позиции премьер-министра относительно войны в Иране, иммиграции и бурения нефти и газа.

Британия, по оценке издания, пытается успокоить американского президента и при этом удержать стратегическую связь с Вашингтоном. Сам Трамп ранее положительно отзывался о Чарльзе III. Он оценивал поездку как позитивное событие. Именно на личную симпатию Трампа к британской монархии, как следует из сообщений Politico, в Лондоне и возлагают часть дипломатических ожиданий.

Визит состоится на фоне повышенной напряженности в сфере безопасности после стрельбы на субботнем ужине корреспондентов Белого дома. Чарльз, вероятно, затронет тему стрельбы в своей речи на совместном заседании Конгресса во вторник. Король лично приложил усилия к этому. Она продлится около получаса — что значительно превышает 12-минутную речь, которую его мать, королева Елизавета II, произнесла во время визита в США в 1991 году.

Подготовкой к приему занималась первая леди Мелания Трамп, а официальная программа должна подчеркнуть "особые отношения" между США и Великобританией. Отдельный политический акцент программы — двусторонняя встреча Дональда Трампа и Чарльза III в Овальном кабинете. Одной из главных тем является война в Украине, от которой президент месяцами отвлекался предстоящими промежуточными выборами и продолжающейся войной США и Израиля с Ираном.

Монарх также, вероятно, подчеркнет приверженность Великобритании оборонным связям двух стран, которые включают шаги НАТО по защите от России в Арктике, поскольку президент США ставит под сомнение будущее альянса. США могут пересмотреть свое признание суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.

Существуют и более глубокие вопросы по обороне, среди которых то, как быстро Великобритания ускорится на пути к своей цели (под влиянием Трампа) тратить 3,5 процента ВВП на оборону к 2035 году. Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон заявил на прошлой неделе, что будущие отношения с США будут зависеть от того, продемонстрирует ли Великобритания решительное движение к цели в 3,5 процента. В течение почти всего четырехдневного визита рядом с Чарльзом будет министр иностранных дел Иветт Купер. Она планирует отделиться от королевской делегации, чтобы во вторник обсудить сложные политические вопросы с государственным секретарем США Марко Рубио.

Трампа, Стармера и Чарльза объединяет одно: ни один из них не хочет говорить о покойном осужденном преступнике Джеффри Эпштейне. Полиция расследует дело брата короля, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, и бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по утверждениям о том, что каждый из них по отдельности передавал Эпштейну конфиденциальные материалы. Оба отрицают любые правонарушения. Букингемский дворец отклонил призывы активистов к тому, чтобы король или королева Камилла, активистка по борьбе с насилием в отношении женщин и девушек, встретились с жертвами Эпштейна во время своего визита.

