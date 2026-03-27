Король Чарльз может заставить своего брата принца Эндрю свидетельствовать по делу Эпштейна

Сын британской королевы Елизаветы II, принц Эндрю, оказался под новым давлением со стороны американских законодателей, которые требуют его показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

По информации источников, даже король Чарльз III может заставить своего брата сотрудничать со следствием, поскольку скандал продолжает вредить репутации королевской семьи, пишет Radar.

Давление со стороны США

66-летний Эндрю, бывший герцог Йоркский, находится под пристальным вниманием Конгресса США. Законодатели пытаются получить показания относительно его связей с Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления.

Среди тех, кто настаивает на этом, — конгрессмен-демократ Джейми Раскин. Он заявил, что принц может иметь важную информацию для расследования.

"Человеку, настолько вовлеченному, как принц Эндрю, определенно есть что рассказать", — отметил Раскин.

Роль короля

По словам источников, беспокойство ситуацией растет и внутри королевской семьи. Король Чарльз все больше обеспокоен тем, что скандал негативно влияет на монархию.

Существует мнение, что он может фактически заставить Эндрю сотрудничать с американскими следователями, ведь отказ лишь усугубит ситуацию.

Критика расследования

Раскин также резко раскритиковал работу американских правоохранителей, в частности ФБР и Министерства юстиции США, заявив о возможном "сокрытии" информации.

По его словам, из миллионов страниц документов значительная часть остается отредактированной или не обнародованной.

Новые фигуранты

К делу могут быть привлечены и другие лица. В частности, американские конгрессмены призывают дать показания бывшую жену принца, Сару Фергюсон.

Также под вниманием оказался британский политик Питер Мендельсон, который, как и Эндрю, отрицает любые правонарушения.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Появились фото "шпионской комнаты" в "Доме ужасов" Эпштейна.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз подверглись травле протестующими на своем крупнейшем публичном собрании с момента ареста бывшего принца Эндрю.

Кроме того, королева Камилла "тонко" раскритиковала Эндрю.