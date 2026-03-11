Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали (видео)

Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз подверглись травле протестующими на своем крупнейшем публичном собрании с момента ареста бывшего принца Эндрю.

Члены королевской семьи накануне посетили службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, где их встретили протестующие из антимонархической группы "Республика". Об этом пишет People.

Королевскую семью освистали

"Что вы знали?" — было написано на ряде ярко-желтых плакатов, которые держали протестующие, вероятно, ссылаясь на связь Эндрю с покойным Джеффри Эпштейном. Среди других плакатов, которые держали протестующие, были антимонархические сообщения и другие упоминания о бывшем принце Эндрю.

Служба по случаю Дня Содружества стала крупнейшим собранием королевской семьи с момента ареста 66-летнего Эндрю 19 февраля по подозрению в неправомерных действиях на государственной должности.

Арест Эндрю в феврале — первый арест королевской особы с 1649 года, когда короля Карла I обезглавили за государственную измену.

"Если выясняется, что люди что-то знали — будь то члены семьи, полиция или сотрудники — тогда головы должны катиться", — рассказывает Роберт Джобсон, автор книги "Наследие Виндзора".

Инсайдер дворца добавляет: "Другие события всколыхнули монархию, но что-то внутри — когда кого-то арестовывают — это совсем другое. Это гораздо серьезнее".

Арест Эндрю

Бывший герцог Йоркский, которого теперь зовут Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был арестован на свой день рождения в феврале по подозрению в злоупотреблении государственной должностью, связанной с осужденным преступником Эпштейном.

Задержание произошло почти через четыре месяца после того, как в октябре 2025 года Эндрю лишили титула и приказали покинуть свой давний дом в Королевской ложе из-за его связей с Эпштейном.

77-летний король Чарльз коротко высказался относительно ареста: "Я с глубочайшим беспокойством узнал новости об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре и подозрении в неправомерных действиях на государственной должности... Позвольте мне четко заявить: закон должен действовать".

