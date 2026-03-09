Кейт Миддлтон раскрыла энергичное хобби принца Луи (фото)

Принцесса Уэльская на днях была в Лестере и во время своей прогулки рассказала об энергичном хобби младшего сына Луи.

Во время своего визита королевская особа присутствовала на выступлении труппы танцоров Болливуда, во время которого ей вручили розу. Она сказала, что ее трем детям "нравятся" выступления. Об этом пишет Hello Magazine.

Любовь к танцам

Обращаясь к группе после этого, мать троих детей сказала: "Вы, должно быть, в супер форме, потому что это суперэнергично. Мои дети были бы в восторге от этого, они любят свои танцы. Луи был бы в восторге от вашего танцевального номера".

Позже Кейт Миддлтон приняла участие в традиционном танце в индуистском храме Шриджи Дхам Хавели.

Дети принца Уильяма всегда любили танцевать. Во время прошлогодних празднований 80-й годовщины Дня Победы семилетнего принца Луи видели, как он выстукивал барабанный бой на балконе, а его старших братьев и сестер видели, как они танцевали вместе.

Відео дня

Во время празднования Платинового юбилея прабабушки в 2022 году Луи, которому тогда было четыре года, танцевал под музыку.

Принц Луи Фото: princeandprincessofwales/instagram

Шарлотта и балет

Принцесса Шарлотта также известна любовью к балету, и Кейт подтвердила увлечение своей дочери еще в 2017 году, заявив, что она "абсолютно обожает [балет]". Уильям добавил отдельно: "Шарлотта бегает по кухне в своих платьях, балетных вещах и всем остальном".

Когда юной королевской особе исполнилось восемь лет в 2023 году, она посетила Королевский оперный театр, чтобы посмотреть спектакль "Золушки" в исполнении Королевского балета и Национального балета Канады.

Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон публично отказала в просьбе поклоннику.

Принцесса Кэтрин оставила принца Уильяма краснеть после того, как сделала ему милый комплимент.

Кроме того, супруга принца Уильяма разделяет одинаковые семейные ценности с покойной принцессой Дианой, и имеют схожие подходы к воспитанию детей в обычной жизни.