Кейт Міддлтон розкрила енергійне хобі принца Луї (фото)

Принцеса Уельська на днях була в Лестері і під час своєї прогулянки розповіла про енергійне хобі меншого сина Луї.

Під час свого візиту королівська особа була присутня на виступі трупи танцюристів Боллівуду, під час якого їй вручили троянду. Вона сказала, що її трьом дітям "подобаються" виступи. Про це пише Hello Magazine.

Любов до танців

Звертаючись до групи після цього, мати трьох дітей сказала: "Ви, мабуть, у супер формі, бо це суперенергійно. Мої діти були б у захваті від цього, вони люблять свої танці. Луї був би у захваті від вашого танцювального номера".

Пізніше Кейт Міддлтон взяла участь у традиційному танці в індуїстському храмі Шріджі Дхам Хавелі.

Діти принца Вільяма завжди любили танцювати. Під час минулорічних святкувань 80-ї річниці Дня Перемоги семирічного принца Луї бачили, як він вистукував барабанний бій на балконі, а його старших братів і сестер бачили, як вони танцювали разом.

Під час святкування Платинового ювілею прабабусі у 2022 році Луї, якому тоді було чотири роки, танцював під музику.

Принц Луї Фото: princeandprincessofwales/instagram

Шарлотта та балет

Принцеса Шарлотта також відома любовʼю до балету, і Кейт підтвердила захоплення своєї доньки ще у 2017 році, заявивши, що вона "абсолютно обожнює [балет]". Вільям додав окремо: "Шарлотта бігає по кухні у своїх сукнях, балетних речах та всьому іншому".

Коли юній королівській особі виповнилося вісім років у 2023 році, вона відвідала Королівський оперний театр, щоб подивитися виставу "Попелюшки" у виконанні Королівського балету та Національного балету Канади.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

