Кейт Міддлтон перейняла один "геніальний" батьківський трюк принцеси Діани: "Це було особливим задоволенням"

Кейт Міддлтон поділяє однакові сімейні цінності з покійною принцесою Діаною, і мають схожі підходи до виховання дітей у звичайному житті, попри усі титули та зобов'язання.

Принцеса Діана демонструвала принцам Вільяму та Гаррі те, що вони також діти, що тепер також спостерігається і у виховному процесі у сім'ї Кейт Міддлтон. Про це пише видання Express з посиланням на свідчення колишнього королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді.

Субота була особливим днем для принцеси Діани та дітей, коли вона дозволяла їм поводитися так, як і усі звичайні діти. Увечері вона сиділа з ними перед телевізором та вечеряла, що "робило усе таким нормальним", розповів кухар.

Коли у звичайні дні Вільяму та Гаррі пропонували їсти здоровою їжею та овочами, то у суботу хлопцям дозволялося їсти усе, що вони забажають, зокрема фастфуд та інші не надто корисні смаколики. Їм також не потрібно було вдягатися офіційно і сидіти за столом за усіма правилами етикету.

Відео дня

"Няня завжди пропонувала хлопчикам курку, зелені овочі та здорову їжу, але в суботу ввечері хлопчики могли їсти піцу, гамбургери, смажену курку та інші подібні страви. Це було особливе задоволення", — зазначив Макгрейді.

Принцеса Діана хотіла, щоб принци Вільям та Гаррі почувалися звичайними дітьми Фото: UK Press

Принцеса Діана хотіла у такий спосіб продемонструвати хлопцям те, що вони також звичайні діти, незважаючи на королівські титули.

"Це був спосіб Діани показати їм, що вони теж діти, і зараз ми бачимо те саме у Кейт", — розповів кухар.

Хоча невідомо, чи Кейт Міддлтон влаштовує подібні вечори для своїх дітей, проте вона у 2019 році зізнавалася, що має свою сімейну традицію. Принцеса Уельська ділилася, що дуже любить пекти торти.

"Це стало своєрідною традицією, що я не лягаю спати до півночі з неймовірною кількістю суміші для торта та глазурі, а я готую забагато. Але мені це подобається", — казала принцеса.

Нагадаємо, днями видання Hello розповідало, як Кейт Міддлтон змусила принца Вільяма почервоніти одним простим вчинком.

Також у лютому медіа Mirror розкрило "секретне послання" від Меган Маркл і принца Гаррі до Вільяма і Кейт.