Розкрито "секретне послання" від Меган Маркл і принца Гаррі до Вільяма та Кейт

Нещодавня поїздка Меган Маркл та принца Гаррі мала всі ознаки монаршого туру — і могла б послати дуже сильний сигнал принцу Вільяму та Кейт Міддлтон про те, що "королівське перемир'я" є в їхньому списку бажань.

Хоча Сассекські шість років тому пішли з посади працюючих королівських осіб, нещодавня поїздка до Йорданії мала всі ознаки монаршого туру: пара відвідала лікарню, молодіжний центр та організацію, яка займається харчуванням людей у ​​кризові часи. Про це пише Mirror.

Меган та Гаррі хочуть повернутися в королівську сімʼю

А один королівський експерт вважає, що в їхній дводенній поїздці міг бути "прихований мотив", розповівши, що візит, ймовірно, був посланням родині Гаррі, яка постраждала від кризи на фоні скандалу з експринцом Ендрю.

Під час свого перебування близькосхідній країні Гаррі та Меган наголосили на гуманітарних зусиллях влади Йорданії. Меган спостерігала за пакуванням продуктових посилок і уважно слухала, як їй розповідали про нестачу вантажівок для доставки предметів першої необхідності до Гази.

А королівська письменниця Інгрід Сьюард стверджує, що місія Сассекських була дещо більшою, ніж здається на перший погляд: "Їхня поїздка на Близький Схід, схоже, частково політична, частково послання — і чи це секретне послання до Вільяма та Кейт, чи пряме?".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скриншот/ВВС

"Звичайно, вони [Сассекські] не знали, що станеться [з Ендрю], коли планували поїздку, але не таке вже й секретне послання: "Ми тут, ми можемо допомогти, ми можемо зробити це з вами" — і це може бути лише на користь Гаррі та Меган", — додала вона.

Інгрід навіть стверджує, що візит пари до Йорданії, яка давно є улюбленим місцем відпочинку принцеси Уельської, яка провела там частину свого дитинства, може зрештою прокласти шлях до примирення між Меган, Гаррі та його родиною.

"Цілком можливо, що може бути особисте королівське перемир'я та возз'єднання в цьому сенсі", — стверджує вона.

Але професійне перемир'я, з точки зору того, що Меган та Гаррі коли-небудь знову працюватимуть у королівській родині, дуже малоймовірне.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram @princeandprincessofwales

