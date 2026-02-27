Меган Маркл "ранила" королеву прямо перед своїм весіллям: що вона зробила

Згідно з новою книгою "Вільям і Кетрін", рішення герцогині Сассекської щодо весілля розлютило бабусю принца Гаррі у 2018 році.

Весілля герцога та герцогині Сассекських було однією з найбільш обговорюваних подій 2018 року, а церемонія в каплиці Святого Георгія та прийом у Віндзорському замку стали грандіозним організаційним завданням. Про це пише Hello Magazine.

Меган Маркл засмутила королеву Єлизавету ІІ

Тепер королівський редактор Рассел Майєрс розкрив нові деталі закулісної підготовки. Він детально описав, як Меган не погоджувалася з бабусею Гаррі, королевою Єлизаветою, коли йшлося про те, хто буде залучений до організації того дня.

"Леді Енсон, яка померла у віці 79 років у 2020 році, допомагала планувати багато королівських заходів, включаючи святкування 90-річчя королеви, 70-ту річницю весілля королеви та принца Філіпа, а також весілля Вільяма та Кетрін. На прохання королеви леді Енсон запропонувала свою допомогу Гаррі та Меган, але Меган сказала їй, що вона не потрібна", — розповідає автор.

Перепалка з онуком "неймовірно ранила" тоді королеву.

Леді Енсон, також відома як Елізабет Шекерлі, була двоюрідною сестрою покійної Єлизавети ІІ, сестрою Патріка Енсона, 5-го графа Лічфілда.

Весілля Меган та Гаррі відбулося у 2018 році Фото: Фокус

Весільне вбрання Меган спричинило конфлікт

Це було не єдине питання, яке спричинило конфлікт між королевою та Меган Маркл напередодні її та Гаррі великого дня.

Майєрс розповідає: "[Королівська письменниця Саллі] Беделл Сміт описала, як Меган "відмовилась" розповісти королеві про свою весільну сукню та наполягала на тому, щоб одягнути фату, з чим королева таємно не погоджувалася, оскільки та була розлученою".

До одруження з Гаррі Меган була одружена з американським кінопродюсером Тревором Енгельсоном з 2011 по 2014 рік. Інші розлучені королівські особи, такі як королева Камілла та принцеса Анна, вирішили не носити традиційні фати або класичні білі весільні сукні.

Сукня Меган Маркл Фото: Колаж: Фокус

