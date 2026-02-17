"Брехливі лицеміри": Меган Маркл і принца Гаррі розкритикували через фото доньки

Меган Маркл різко розкритикували за публікацію фотографії принца Гаррі та їхньої доньки, принцеси Лілібет, на День закоханих.

На фотографії, оприлюдненій в Instagram, герцог Сассекський тримає на руках чотирирічну доньку пари. Лілібет одягнена в рожеву сукню з колготками в тон і тримає букет повітряних кульок, а Гаррі дивиться на неї з широкою посмішкою. Про це пише The Mirror.

Меган та Гаррі розкритикували

Нюанс у тому, що раніше Гаррі та Меган виступали за захист дітей в інтернеті та наголошували на важливості конфіденційності. Сам герцог нещодавно був втягнутий у драматичну суперечку у Високому суді, незадоволений нібито втручанням ЗМІ в його приватне життя.

Користувачі соціальних мереж розкритикували пару за "лицемірство".

Одна людина написала: "Ну, це не зайняло багато часу, чи не так? Тепер показують обличчя дітей. Тож після того, як принц Гаррі та Меган Маркл почали скаржитися на те, що вони залишають королівську родину заради "приватності", бажаючи дати своїм дітям свободу, вони обтяжують їх титулами принца та принцеси, хоча вони живуть в Америці".

Інший користувач додав: "У цьому випадку лицемірство сильне".

Принц Гаррі з донькою Лілібет Фото: Instagram

В іншому дописі йдеться: "Меган просто вдавано плакала про небезпеку соціальних мереж та дітей, а через день вони публікують це! Просто доводять, які вони брехливі лицеміри".

З моменту відходу з королівської родини у 2020 році та переїзду до Каліфорнії, герцог і герцогиня Сассекські часто говорять про своє бажання більшої конфіденційності та контролю над своїм особистим життям.

А напередодні королівське подружжя опублікувало заяву після оголошення урядом Великої Британії про запропоновані поправки до правил зберігання даних дітей у соціальних мережах у рамках Закону про злочинність та поліцію. Позиція Гаррі та Меган з цього питання була схвалена, але проблема, яку виникла у критиків, полягає в "лицемірстві" з їх поширенням зображень своїх дітей у мережі.

