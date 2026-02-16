Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Кейт Міддлтон трьома словами описала Меган Маркл після першої зустрічі

як Кейт Міддлтон оцінила меган маркл після першої зустрічі
Кейт Міддлтон і Меган Маркл | Фото: Колаж Focus.ua

Принцеса Уельська Кетрін описала свою першу зустріч з Меган Маркл як "дружню", але також винесла ще один несподіваний вердикт.

Нова біографія "Вільям і Кетрін" королівського редактора The Mirror Рассела Майєрса розповідає, що принц Гаррі наважився представити нинішню дружину своїй родині після того, як стало відомо про їхні стосунки, і Меган спочатку зачарувала покійну королеву Єлизавету ІІ та принца Вільяма.

Стосунки Кейт Міддлтон та Меган Маркл

У книзі йдеться, що коли Меган зустріла Кейт, дружина Вільяма вважала її дещо надмірно дружньою з "каліфорнійським відтінком".

У книжці також розповідається, що незважаючи на те, що принц Уельський був дуже засмучений рішенням свого молодшого брата залишити королівську сім'ю у 2020 році, Кетрін була менше зацікавлена ​​в спробах переконати Гаррі та Меган залишитися. Майєрс також розповідає, як принцеса вважала, що Гаррі хотів би більшого, ніж бути "другорядним гравцем" у монархії, попри його фундаментальні розбіжності з братом.

Відео дня

У подальших одкровеннях майбутня королева врешті-решт усвідомила, що "більше нічого не може зробити, щоб об’єднати братів", незважаючи на те, що раніше була "голосом розуму" протягом усього розпаду їхніх стосунків.

Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Меган Маркл та Кейт Міддлтон
Фото: колаж Фокус

У книзі також висвітлюється життя принца та принцеси Уельської від їхньої першої зустрічі в університеті до наших днів, і як вони сформували своє бачення сучасної монархії та її безпечного продовження в часи екстремальних змін і потрясінь.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус писав про прізвисько Меган Маркл від працівників палацу.