Кейт Міддлтон трьома словами описала Меган Маркл після першої зустрічі

Принцеса Уельська Кетрін описала свою першу зустріч з Меган Маркл як "дружню", але також винесла ще один несподіваний вердикт.

Нова біографія "Вільям і Кетрін" королівського редактора The Mirror Рассела Майєрса розповідає, що принц Гаррі наважився представити нинішню дружину своїй родині після того, як стало відомо про їхні стосунки, і Меган спочатку зачарувала покійну королеву Єлизавету ІІ та принца Вільяма.

Стосунки Кейт Міддлтон та Меган Маркл

У книзі йдеться, що коли Меган зустріла Кейт, дружина Вільяма вважала її дещо надмірно дружньою з "каліфорнійським відтінком".

У книжці також розповідається, що незважаючи на те, що принц Уельський був дуже засмучений рішенням свого молодшого брата залишити королівську сім'ю у 2020 році, Кетрін була менше зацікавлена ​​в спробах переконати Гаррі та Меган залишитися. Майєрс також розповідає, як принцеса вважала, що Гаррі хотів би більшого, ніж бути "другорядним гравцем" у монархії, попри його фундаментальні розбіжності з братом.

У подальших одкровеннях майбутня королева врешті-решт усвідомила, що "більше нічого не може зробити, щоб об’єднати братів", незважаючи на те, що раніше була "голосом розуму" протягом усього розпаду їхніх стосунків.

У книзі також висвітлюється життя принца та принцеси Уельської від їхньої першої зустрічі в університеті до наших днів, і як вони сформували своє бачення сучасної монархії та її безпечного продовження в часи екстремальних змін і потрясінь.

