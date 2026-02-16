Кейт Миддлтон тремя словами описала Меган Маркл после первой встречи

Принцесса Уэльская Кэтрин описала свою первую встречу с Меган Маркл как "дружескую", но также вынесла еще один неожиданный вердикт.

Новая биография "Уильям и Кэтрин" королевского редактора The Mirror Рассела Майерса рассказывает, что принц Гарри решился представить нынешнюю жену своей семье после того, как стало известно об их отношениях, и Меган сначала очаровала покойную королеву Елизавету II и принца Уильяма.

Отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл

В книге говорится, что когда Меган встретила Кейт, жена Уильяма считала ее несколько чрезмерно дружелюбной с "калифорнийским оттенком".

В книге также рассказывается, что несмотря на то, что принц Уэльский был очень расстроен решением своего младшего брата покинуть королевскую семью в 2020 году, Кэтрин была меньше заинтересована в попытках убедить Гарри и Меган остаться. Майерс также рассказывает, как принцесса считала, что Гарри хотел бы большего, чем быть "второстепенным игроком" в монархии, несмотря на его фундаментальные разногласия с братом.

В дальнейших откровениях будущая королева в конце концов осознала, что "больше ничего не может сделать, чтобы объединить братьев", несмотря на то, что ранее была "голосом разума" на протяжении всего распада их отношений.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: коллаж Фокус

В книге также освещается жизнь принца и принцессы Уэльской от их первой встречи в университете до наших дней, и как они сформировали свое видение современной монархии и ее безопасного продолжения во времена экстремальных изменений и потрясений.

