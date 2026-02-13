Поддержите нас UA
Принцесса Кейт отказывается от каблуков: все в восторге от ее новой обуви (фото)

Кейт Миддлтон продемонстрировала стильную обувь
Кейт Миддлтон | Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцесса Уэльская Кэтрин выбрала комфорт во время посещения лондонской школы. Миддлтон часто выходит в свет на десятисантиметровых каблуках, таких как ее любимые туфли Gianvito Rossi, но накануне она променяла высокие туфли на более простую обувь.

Принцесса Уэльская вышла в свет в новой паре лоферов одного из ее любимых британских брендов, Boden, во время посещения Академии Касл-Хилл в Лондоне во время Недели психического здоровья детей. Об этом пишет Marie Claire.

Обувь Кейт Миддлтон

44-летняя принцесса полагалась на классические вещи Boden на протяжении всей своей королевской карьеры, и для этого мероприятия она выбрала новую пару лоферов Nya этого бренда в блестящем темно-коричневом принте из крокодиловой кожи.

Обувь все еще есть в наличии в шоколадной замше, черной или коричневой коже, леопардовом принте или веселом розово-темно-синем стиле с кисточками.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Стиль Кейт Миддлтон

В последнее время Кейт любит коричневый цвет, и для своего визита в школу она сочетала три разных оттенка шоколада: лоферы с блейзером Petar Petrov и коричневыми брюками прямого кроя, разбавив коричневый цвет классической синей рубашкой на пуговицах от британского лейбла With Nothing Underneath.

Принцесса Уэльская выбрала изящные украшения, надев свою любимую пару сережек-подвесок Kiki McDonough и колье с гранатом по дате рождения от Auree Jewelry.

Фото: скриншот

