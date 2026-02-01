Кейт Миддлтон разгневалась на скандального брата короля: что произошло (фото)

Бывшего принца Эндрю обвиняют в использовании своих дочерей Беатрис и Евгении как "шпионок дворца", ведь ему грозит унизительный переезд.

RadarOnline.com пишет, что младшего брата короля Великобритании Чарльза III обвиняют в попытке сохранить влияние в королевской семье, используя своих дочерей как "шпионок", что усиливает напряженность с принцем Уильямом и Кэтрин, принцессой Уэльской. Поскольку скандальному сыну покойной Елизаветы II грозит освобождение его особняка в Королевской ложе.

Эндрю выгоняют из дворца

65-летний Эндрю начал освобождать поместье в Виндзоре, которое он занимал в течение 22 лет, после того, как его брат, 77-летний король Чарльз, приказал ему выселиться.

Эндрю переезжает во временный дом, пока его новая резиденция, Марш Фарм, находится на реконструкции, что происходит на фоне скандала о связях монаршей персоны с преступником Джеффри Эпштейном.

Відео дня

Несмотря на публичные заявления о том, что 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения дистанцировались от своего отца, источники сообщили, что обе дочери на самом деле сплотились возле него.

Один инсайдер заявил: "Эндрю гораздо больше, чем когда-либо, полагается на Беатрис и Евгению, чтобы они держали его в курсе событий в семье. Беспокойство заключается в том, что они стали неформальными посредниками информации, что неизбежно вызвало подозрения, независимо от того, было ли это когда-либо их намерением".

Сара Фергюсон с дочерьми Беатрис и Евгенией Фото: Instagram sarahferguson15

Гнев принцессы Кэтрин

По словам близких к семье Уэльских, такая ситуация разозлила жену принца Уильяма.

Один источник сообщил: "Кейт редко проявляет гнев откровенно, но в душе ее разочарование сильно. Ощущение, что Эндрю остается присутствовать из-за своих дочерей, привело напряженность в отношениях с Уильямом к критической точке. Они не хотят маргинализировать Беатрис и Евгению, но они также решительно настроены на то, чтобы Эндрю не имел никакого косвенного влияния на решения".

Миддлтон потратила годы на восстановление доверия к монархии после неоднократных кризисов. По ее мнению, любое ощущение, что Эндрю снова появляется подрывает эту работу.

Принц Эндрю Фото: Из открытых источников

Связь Эндрю с покойным осужденным преступником Эпштейном была одним из самых серьезных кризисов, с которыми сталкивается современная королевская семья.

Несмотря на то, что Чарльз лишил брата его королевских титулов, инсайдеры говорят, что скандальный бывший принц не принял свое изгнание.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон позаимствовала стилевые образцы у своей покойной свекрови, принцессы Дианы.

Во время недавнего визита в Шотландию будущая королева удивила поклонников королевской семьи.

Кроме того, принцесса Уэльская, у которой рак находится в стадии ремиссии, сделала заявление о своей борьбе.