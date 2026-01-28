Кейт Миддлтон выучила этот модный трюк у принцессы Дианы: теперь его повторяет Шарлотта (фото)

Принцесса Уэльская Кэтрин позаимствовала стилевые образцы у своей покойной свекрови, принцессы Дианы, когда выступила на Уимблдоне в 2022 году и не только.

Жена принца Уильяма и ее покойная свекровь, принцесса Диана, являются иконами стиля сами по себе. Но это не мешает Кейт иногда черпать вдохновение у родственницы. Об этом пишет Hello.

Стиль Кейт Миддлтон

В 2022 году будущая королева Британии появилась на финале Уимблдона среди мужчин во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне. Она надела темно-синее платье в горошек от Алессандры Рич с воротником-рюшами, талией с баской, рукавами с рюшами и свободной юбкой.

Она сочетала классический сарафан с туфлями на каблуках от Дженнифер Шаманди. Диана носила почти идентичный образ в 1985 году, позируя для фотографии с королем Чарльзом в их доме, Кенсингтонском дворце.

Кейт не только позаимствовала стиль у Дианы, но и, похоже, передала любовь к горошку своей 10-летней дочери, принцессе Шарлотте. В 2024 году юная королевская особа надела платье, когда также появилась на мужском финале Уимблдона.

Это многое говорит о модных вкусах королевских дам.

"Горошек является культовым. Он демонстрирует гораздо более свободную, игривую и увлекательную сторону Дианы, Кэтрин и Шарлотты, оставаясь при этом вполне уважительной", — говорит стилист Сиан Кларк.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон Фото: коллаж Фокус

Кейт и горошек

"Горошек никогда не обижает; он ощущается доступным и радостным для каждого, кто его видит. Принт идеально балансирует между современным и ностальгическим, привлекая несколько поколений, которые наблюдают за королевской семьей и восхищаются ею", — добавила она.

Кейт Миддлтон давно сделала горошек неотъемлемой частью своего гардероба.

Кейт Миддлтон Фото: The Daily Mail

