Кейт Миддлтон призналась в двух словах о своей борьбе с раком (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили больницу Чаринг-Кросс в западном Лондоне как совместные меценаты благотворительной организации NHS Charities Together.

Принц и принцесса Уэльская вернулись к своим публичным обязанностям в четверг, 8 января, удивив персонал больницы Чаринг-Кросс в западном Лондоне. Об этом пишет Hello Magazine.

Кейт и Уильям посетили больницу

43-летний принц Уильям и Кейт, которой в пятницу исполняется 44 года, являются совместными меценатами благотворительной организации NHS Charities Together и хотели выразить свою поддержку медицинским работникам.

Королевская чета встретилась с сотрудниками во время перерыва на чай, проведя с ними время, чтобы обсудить давление, с которым они сталкиваются во время зимнего сезона вирусов. Пара также пообщалась с волонтерами благотворительной организации, которые помогают улучшить уход за пациентами и снять нагрузку с коллектива.

Во время визита Кейт познакомилась с волонтером, который работал с пациентами химиотерапии и рассказал монаршей паре, как пациенты и посетители находятся там "часами". Кейт, у которой рак уже находится в стадии ремиссии, сказала: "Я знаю", прежде чем коснуться руки Уильяма рядом с собой и сказать: "Мы знаем".

Уильям также рассказал о пути жены в своей речи перед генеральными директорами и опекунами благотворительных организаций NHS, политиками и филантропами.

Будущий король отметил: "Мы с Кэтрин только что прекрасно провели экскурсию по реабилитационному отделению наверху и увидели некоторые вспомогательные конструкции и вещи, созданные благотворительными организациями NHS вместе. Мы оба имели разный опыт работы с больницами: я работал с воздушной скорой помощью, а Кэтрин — с ее недавним путем здоровья, и прибытие сюда сегодня напоминает нам, насколько важны все команды, весь персонал, взаимодействие с пациентами".

Принцесса "хотела присоединиться к своему мужу, чтобы выразить свою поддержку NHS и поблагодарить команды Charing Cross за их усилия" в течение сложного зимнего периода, сообщил Кенсингтонский дворец.

