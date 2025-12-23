Все были шокированы: какой выходкой Кейт Миддлтон удивила принца Уильяма на Рождество

Обычно королевская семья Британии собирается в поместье Сандрингем, чтобы провести рождественские праздники вместе, но однажды Кейт Миддлтон шокировала монархию, отказавшись от приглашения.

Почти два десятилетия назад, еще до бракосочетания нынешних принца и принцессы Уэльской, королева нарушила традицию, пригласив Кейт пообедать с королевской семьей на Рождество. Учитывая, что Кэтрин в то время была "просто девушкой Уильяма", а не невестой или женой, это было очень необычное приглашение. Однако решение будущей принцессы отказаться от приглашения было еще более странным. Об этом пишет Cosmopolitan.

Кейт Миддлтон шокировала монархию

"До 2006 года пара серьезно встречалась почти пять лет", — пишет историк королевской семьи Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев" о рождественском пренебрежении.

Однако, когда Уильям пригласил возлюбленную присоединиться к нему в том году в Сандрингеме на традиционный рождественский обед королевской семьи, она отказала.

Автор добавил: "Это был первый раз, когда королева пригласила незарегистрированную "девушку" на такое приглашение, но Кейт имела собственное видение этого разрыва с традицией: она пошла в Сандрингем на Рождество только тогда, когда была помолвлена и имела обручальное кольцо в подтверждение этого".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Почему Кейт так поступила

По словам инсайдера королевской семьи, Кейт таким образом намеревалась установить собственные границы.

"Она хотела уверенности и официальных обязательств, прежде чем вступить в такую известную семейную среду, и она четко сообщила об этом Уильяму", — добавляет источник.

Другой инсайдер дворца соглашается: "Это не был акт неповиновения — речь шла об установлении четких границ и о том, чтобы ее признавали больше, чем просто девушкой в рамках очень традиционной среды королевской семьи".

Однако, все это уже в прошлом, и Кейт — вместе с Уильямом и их тремя детьми — присоединится к остальной королевской семье (или, по крайней мере, к тем, кого пригласили) в поместье Сандрингем на Рождество в этом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

