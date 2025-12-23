Всі були шоковані: якою витівкою Кейт Міддлтон здивувала принца Вільяма на Різдво

Зазвичай королівська родина Британії збирається в маєтку Сандрінгем, щоб провести різдвяні свята разом, але одного року Кейт Міддлтон шокувала монархію, відмовившись від запрошення.

Майже два десятиліття тому, ще до одруження нинішніх принца та принцеси Уельської, королева порушила традицію, запросивши Кейт пообідати з королівською родиною на Різдво. Враховуючи, що Кетрін на той час була "просто дівчиною Вільяма", а не нареченою чи дружиною, це було дуже незвичайне запрошення. Однак рішення майбутньої принцеси відмовитися від запрошення було ще більш дивним. Про це пише Cosmopolitan.

Кейт Міддлтон шокувала монархію

"До 2006 року пара серйозно зустрічалася майже п'ять років", — пише історик королівської родини Роберт Лейсі у своїй книзі "Битва братів" про різдвяну зневагу.

Однак, коли Вільям запросив кохану приєднатися до нього того року в Сандрінгемі на традиційний різдвяний обід королівської родини, вона відмовила.

Автор додав: "Це був перший раз, коли королева запросила незареєстровану "дівчину" на таке запрошення, але Кейт мала власне бачення цього розриву з традицією: вона пішла до Сандрінгема на Різдво лише тоді, коли була заручена і мала обручку на підтвердження цього".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Чому Кейт так вчинила

За словами інсайдера королівської родини, Кейт таким чином мала намір встановити власні межі.

"Вона хотіла впевненості та офіційних зобов'язань, перш ніж вступити в таке відоме сімейне середовище, і вона чітко повідомила про це Вільяму", — додає джерело.

Інший інсайдер палацу погоджується: "Це не був акт непокори — йшлося про встановлення чітких меж і про те, щоб її визнавали більше, ніж просто дівчиною в рамках дуже традиційного середовища королівської родини".

Однак, усе це вже в минулому, і Кейт — разом з Вільямом та їхніми трьома дітьми — приєднається до решти королівської родини (або, принаймні, до тих, кого запросили) у маєтку Сандрінгем на Різдво цього року.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

