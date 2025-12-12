"Люди здивуються": як Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують принца Луї

У свої сім років принц Луї все ще вчиться знайомитися з публічними королівськими виходами, але його батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон, цілком раді дозволити йому бути собою

Маленький принц Луї знову вкрав усю увагу, вийшовши з родиною на різдвяну службу принцеси Кейт у Вестмінстерському абатстві минулого тижня. Семирічний хлопчик завжди радує королівських шанувальників, і його остання поява не стала винятком. Про це пише The Mirror.

Поведінка принца Луї

Луї поводився чемно на щорічному святковому зібранні. Але публіка дуже любить його за зухвалі витівки. У 2023 році його зняли на камеру, коли він задував свічку старшої сестри Шарлотти, і в наступні місяці він продовжував зачаровувати натовп; від того, що він видавав себе за брата Джорджа на святкуванні Дня Перемоги, до того, як танцював під музику гурту на Trooping the Colour.

З огляду на свій юний вік, Луї все ще дуже добре опановує правила відвідування публічних заходів. І його батьки не поспішають нав'язувати королівські формальності своєму.

Кейт Міддлтон із сином Луї Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Виховання дітей принца Вільяма

Джерело з королівської родини раніше повідомило, що принц і принцеса Уельські "схожі на інших батьків з маленькими дітьми", додавши: "Вільям і Кейт ставляться до Луї поблажливіше, бо він дитина в сім'ї".

"Вони не хочуть зламати його маленький дух", — додало джерело. "Вільям і Кейт роблять усе можливе, щоб навчити його, як поводитися, але розуміють, що ці події виснажливі для юнака".

Майбутні король і королева дуже активно займаються своїми трьома маленькими дітьми — у них немає прислуги, яка б жила з ними, і вони часто займаються шкільними справами — і намагаються дати їм якомога нормальне дитинство. Інсайдер раніше розповів про сімейне життя Вільяма та Кейт: "Я думаю, що люди здивуються, побачивши, наскільки звичайні речі вдома. Діти допомагають накривати на стіл, прибирають з тарілок після їжі та допомагають прибирати. Немає жодних преференцій".

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Хоча Кейт явно надає пріоритет гарній поведінці, вона також хоче мати можливість дозволити своїм дітям бути дітьми. "Луї — енергійна дитина, і він явно не міг стримати свого хвилювання від публічного заходу", — раніше повідомило джерело, маючи на увазі появу родини Уельських на Trooping the Colour 2024 року.

Кейт не надто хвилюється через їхню поведінку. Їй подобається бачити, як вони поводяться як діти.

Насправді, Вільям і Кейт навіть пожартували над зухвалими витівками Луї під час платинового ювілею королеви у спеціальній подяці після заходу.

