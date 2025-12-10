Принцеса Шарлотта повторила модний трюк Кейт Міддлтон (фото)

Принцеса Шарлотта скопіювала образ своєї мами, принцеси Кейт Міддлтон — 7 місяців потому. Дочка принцеси Уельської відтворила її зачіску з концерту на День Перемоги у травні 2025 року.

Принцеса Шарлотта була вилитою копією своєї матері, принцеси Уельської, 5 грудня, коли вона вийшла зі своїм батьком, принцом Вільямом, та братами, принцом Джорджем та принцом Луї, на службу колядок "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. Про це пише Hello Magazine.

Образ принцеси Шарлотти

Юна принцеса відтворила образ, який продемонструвала її мати, 43-річна Кейт, лише сім місяців тому. Для концерту різдвяних колядок, який принцеса Уельська проводить щороку на Різдво з 2021 року, щоб висловити подяку людям по всій країні, які протягом року займаються волонтерством та збирають кошти на благодійність для підтримки вразливих верств населення, Шарлотта носила великий чорний бант у волоссі.

Також донька принца Вільяма одягла темно-синю сукню з великим білим коміром, темно-синіми колготками та маленькими лакованими туфлями.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Її волосся було зібране наполовину, кінчики укладені у вільні хвилі, а бант додав нотку святкової магії. Вона виглядала як точна копія зачіски Кейт з того часу, як вона відвідала концерт з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги в Лондоні на параді кінної гвардії 8 травня.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Зачіска Кейт Міддлтон

На заході члени королівської родини, включаючи короля Чарльза, переглянули шоу за участю таких співаків, як Флер Іст, Джон Ньюман та Фрея Райдінгс, присвячене 80-й річниці Дня Перемоги в Європі, який ознаменував кінець Другої світової війни в Європі.

Кейт одягла чорний великий бант для волосся, як у Шарлотти, щоб доповнити свій білий блейзер та плісовану спідницю.

Кейт Міддлтон у травні 2025 року

Банти, які довгий час були улюбленим аксесуаром для волосся маленьких дівчаток, у 2025 році стали популярним вибором для дорослих жінок. Ця зачіска підкорила світ моди, але вона також отримала королівське схвалення від Кейт Міддлтон, яка одягла бант для волосся під час державного візиту президента Дональда Трампа до Великої Британії у вересні 2025 року.

