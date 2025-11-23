Принца Вільяма "зловили", коли він порушив протокол під час поцілунку Кейт Міддлтон (відео)

Принц Вільям і Кейт Міддлтон, майбутні король і королева Великої Британії, напередодні вийшли на гламурне побачення, з'явившись на Королівському вар'єте-виступі в Лондоні в однакових оксамитових образах.

А Вільяма встигли "зловити" на камеру, коли він порушив протокол таємним поцілунком дружини. Про це пише Cosmopolitan.

Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили протокол

Хоча побачення для цих двох, як правило, досить далекі від публіки через королівський протокол, монаршу пару застали на таємному приватному моменті перед тим, як вийти з машини — коли Вільям швидко поцілував руку дружини.

Після цього вони вийшли з авто та рушили до будівлі, вітаючись з людьми.

Принц Вільям поцілував руку дружини

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла про їхні настрої виданню The Express, сказавши: "Кейт і Вільям часто найкраще фліртують, коли обидва повністю прикрашені для появи на червоній доріжці, і хоча Кейт виглядає тут сяючою, мова тіла Вільяма виглядає трохи сором'язливою, коли він йде поруч з нею. Його руки трохи звисають перед тулубом, а його зморщена посмішка говорить про те, що він трохи приголомшений усміхненими поглядами, які Кейт кидає на нього".

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вона додала: "Кейт виглядає впевнено, йдучи попереду, щоб привітати господарів, але з піднятою бровою в цьому кокетливому жесті, вона дивиться на Вільяма, а він відповідає рукою їй на спину в жесті керування та захисту".

