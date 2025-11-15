Кейт Міддлтон порушила королівську традицію: її нова зачіска здивувала всіх (фото)

Майбутня королева Великої Британії Кейт Міддлтон продемонструвала вишуканий пучок на церемонії в День памʼяті, лише через кілька днів після того, як її вільні хвилі поклали край десятирічній традиції.

Принцеса Уельська порушила давню традицію, з'явившись на церемонії пам'яті з розпущеним волоссям, укладеним м'якими хвилями. Це був рідкісний сюрприз для членів королівської родини. Кейт зазвичай носить ретельно укладені пучки, але цього разу вона обрала більш вишуканий варіант, дотримуючись королівських правил, оскільки її волосся було злегка заколоте біля потилиці під декоративним капелюхом. Про це пише Telegrafi.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Зачіски Кейт Міддлтон

Однак, уже наступного дня, для іншої церемонії до Дня памʼяті, дружина принца Вільяма повернулася до більш традиційної зачіски. Одягнувши чорне облягаюче пальто та капелюх з широкими крисами, вона продемонструвала вишуканий пучок, укладений набік.

Її золотисто-каштанове волосся було зачесане набік, а потім зібране в м'який, вишуканий пучок. Два пасма, що були найближче до її обличчя, були скручені одне навколо одного та заколоті над вухом, тоді як довші пасма були зібрані в тугий пучок, підтягнутий близько до вуха.

Образ майбутньої королеви доповнював чорний капелюх із широкими крисами, розміщений поверх зачіски, та пара сережок з рубінами та діамантами.

Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Порушення королівських традицій

Поява принцеси Уельської на заході також була інтерпретована як ще одна форма "порушення" традиції. Її участь у Дні перемир'я має особливе значення, оскільки досі на церемонії були присутні лише члени королівської родини з прямим кровним спорідненням.

