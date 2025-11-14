Як прожити до ста років: принцеса Кейт запитала у ветерана секрет його довголіття (фото)

43-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала церемонію вшанування в Національному меморіальному арборетумі в День пам’яті 11 листопада. Після заходу вона поспілкувалася з ветеранами Другої світової війни і почула від них поради щодо довгого та активного життя.

Як повідомляє репортерка PA Стефані Вархем, під час розмови Кейт стала навколішки та взяла за руку 100-річного ветерана Білла Редстона. Принцеса поцікавилася секретом його довголіття, і той зізнався, що головне — залишатися у формі. Він розповів, що пробіг Лондонський марафон у 65 років, а вже наступного року — марафон у Нью-Йорку. Кейт щиро здивувалася його витривалості, пише People.

Хоча принцеса ще не брала участі в марафонах, вона відома любов’ю до спорту: грає в теніс, займається плаванням у холодній воді та підтримує інші активні хобі.

Кейт також поспілкувалася з ветераном Королівських ВПС Джеффрі Спенсером. У відео, опублікованому Вархем, вона зізналася, що її 12-річний син принц Джордж "знає про літаки більше, ніж вона сама".

Під час церемонії принцеса Уельська вшанувала полеглих хвилиною мовчання та поклала вінок із власноруч підписаною запискою: "На згадку про тих, хто віддав своє життя. Ми пам’ятатимемо", — підписавшись "Catherine".

Для події Кейт обрала чорний образ і капелюх, доповнивши їх традиційною червоною маківкою — символом пам’яті про загиблих у війнах, який використовують у Великій Британії та країнах Співдружності з 1921 року. Його поява пов’язана з відомим віршем Джона Маккрея "На Фландрських полях".

Принцеса Кейт Фото: Kensington Palace

Хоча члени королівської родини щороку відвідують церемонію в День перемир’я, для Кейт це була перша участь у заході в Національному меморіальному арборетумі. Втім, вона не перша дружина члена королівської родини, яка представляє сім'ю на цій події — торік, наприклад, графиня Единбурзька Софі була присутня там самостійно.

Протягом вихідних Кейт також долучилася до традиційних заходів Дня пам’яті. Вона відвідала Фестиваль пам’яті в Royal Albert Hall, де її супроводжував принц Джордж, який уперше взяв участь у події, поки принц Вільям повертався з Бразилії. У неділю королівська родина зібралася на церемонії біля Кенотафа в Лондоні, де король Чарльз, принц Вільям та принц Едвард поклали вінки, а Кейт, королева Камілла та Софі спостерігали з балкону.

