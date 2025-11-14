Как прожить до ста лет: принцесса Кейт спросила у ветерана секрет его долголетия (фото)

43-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила церемонию чествования в Национальном мемориальном арборетуме в День памяти 11 ноября. После мероприятия она пообщалась с ветеранами Второй мировой войны и услышала от них советы по долгой и активной жизни.

Как сообщает репортер PA Стефани Вархем, во время разговора Кейт стала на колени и взяла за руку 100-летнего ветерана Билла Редстона. Принцесса поинтересовалась секретом его долголетия, и тот признался, что главное — оставаться в форме. Он рассказал, что пробежал Лондонский марафон в 65 лет, а уже в следующем году — марафон в Нью-Йорке. Кейт искренне удивилась его выносливости, пишет People.

Хотя принцесса еще не участвовала в марафонах, она известна любовью к спорту: играет в теннис, занимается плаванием в холодной воде и поддерживает другие активные хобби.

Кейт также пообщалась с ветераном Королевских ВВС Джеффри Спенсером. В видео, опубликованном Вархэм, она призналась, что ее 12-летний сын принц Джордж "знает о самолетах больше, чем она сама".

Во время церемонии принцесса Уэльская почтила павших минутой молчания и возложила венок с собственноручно подписанной запиской: "В память о тех, кто отдал свою жизнь. Мы будем помнить", — подписавшись "Catherine".

Для события Кейт выбрала черный образ и шляпу, дополнив их традиционной красной маковкой — символом памяти о погибших в войнах, который используется в Великобритании и странах Содружества с 1921 года. Его появление связано с известным стихотворением Джона Маккрея "На Фландрских полях".

Хотя члены королевской семьи ежегодно посещают церемонию в День перемирия, для Кейт это было первое участие в мероприятии в Национальном мемориальном арборетуме. Впрочем, она не первая жена члена королевской семьи, которая представляет семью на этом событии — в прошлом году, например, графиня Эдинбургская Софи присутствовала там самостоятельно.

В течение выходных Кейт также присоединилась к традиционным мероприятиям Дня памяти. Она посетила Фестиваль памяти в Royal Albert Hall, где ее сопровождал принц Джордж, который впервые принял участие в событии, пока принц Уильям возвращался из Бразилии. В воскресенье королевская семья собралась на церемонии у Кенотафа в Лондоне, где король Чарльз, принц Уильям и принц Эдвард возложили венки, а Кейт, королева Камилла и Софи наблюдали с балкона.

