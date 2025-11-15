Кейт Миддлтон нарушила королевскую традицию: ее новая прическа удивила всех (фото)

Будущая королева Великобритании Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный пучок на церемонии в День памяти, всего через несколько дней после того, как ее свободные волны положили конец десятилетней традиции.

Принцесса Уэльская нарушила давнюю традицию, появившись на церемонии памяти с распущенными волосами, уложенными мягкими волнами. Это был редкий сюрприз для членов королевской семьи. Кейт обычно носит тщательно уложенные пучки, но в этот раз она выбрала более изысканный вариант, следуя королевским правилам, поскольку ее волосы были слегка заколоты у затылка под декоративной шляпой. Об этом пишет Telegrafi.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Прически Кейт Миддлтон

Однако, уже на следующий день, для другой церемонии ко Дню памяти, жена принца Уильяма вернулась к более традиционной прическе. Надев черное облегающее пальто и шляпу с широкими полями, она продемонстрировала изысканный пучок, уложенный набок.

Ее золотисто-каштановые волосы были зачесаны набок, а затем собраны в мягкий, изысканный пучок. Две пряди, которые были ближе всего к ее лицу, были скручены друг вокруг друга и заколоты над ухом, тогда как более длинные пряди были собраны в тугой пучок, подтянутый близко к уху.

Образ будущей королевы дополняла черная шляпа с широкими полями, размещенная поверх прически, и пара сережек с рубинами и бриллиантами.

Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нарушение королевских традиций

Появление принцессы Уэльской на мероприятии также было интерпретировано как еще одна форма "нарушения" традиции. Ее участие в Дне перемирия имеет особое значение, поскольку до сих пор на церемонии присутствовали только члены королевской семьи с прямым кровным родством.

