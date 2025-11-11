Поддержите нас UA
Незадолго до смерти Елизавету II напугало поведение принца Уильяма: что он сделал

королеву елизавету напугало поведение принца вильяма перед ее смертью
Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям в 2022 году | Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Королева Елизавета II имела определенные предостережения относительно принца Уильяма как короля, "опасаясь, что он может стать "звездным монархом", как утверждается в новой книге.

В одном отрывке, опубликованном Daily Mail, королевский автор Роберт Джобсон рассказал, что "жесткость" принца Уильяма иногда "разочаровывала" покойную королеву, одновременно поделившись историей ее последнего мероприятия в Англии.

Что расстроило королеву Елизавету

В июле 2022 года королева Елизавета, которой тогда было 96 лет, должна была присутствовать на официальном открытии нового 29-комнатного хосписа Темзы у озера Брей в Беркшире.

Это событие имело для нее большое значение, поскольку сотрудник, который выходил на пенсию, ухаживал за волнистыми попугайчиками, жившими в Королевском вольере, и "она не хотела никого подводить".

Однако в день церемонии Елизавета чувствовала себя "особенно слабой" и попросила внука Уильяма посетить мероприятие от ее имени.

"График Уильяма вполне мог бы учесть эту обязанность в последнюю минуту, но он отказался, ссылаясь на родительские обязанности. Это не только разочаровало, но и разозлило его бабушку", — пишет Джобсон.

королева елизавета кейт вильям
Королева Елизавета в июне 2022 года
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Она даже смеялась: "Разве не для этого существуют няни и полицейские?"

Кто заменил Уильяма

Непоколебимая в своем желании никого не подвести, "больная" королева попросила принцессу Анну сопровождать ее на мероприятии, проходившем недалеко от Виндзорского замка.

Это была ее последняя встреча в Англии перед смертью 8 сентября того же года.

Но, несмотря на беспокойство по поводу этого события, королева была в довольно хорошей форме.

Королева Елизавета
Королева Елизавета
Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

