Незадовго до смерті Єлизавету II налякала поведінка принца Вільяма: що він зробив

Королева Єлизавета ІІ мала певні застереження щодо принца Вільяма як короля, "побоюючись, що він може стати "зірковим монархом", як стверджується в новій книзі.

В одному уривку, опублікованому Daily Mail, королівський автор Роберт Джобсон розповів, що "жорсткість" принца Вільяма іноді "розчаровувала" покійну королеву, одночасно поділившись історією її останнього заходу в Англії.

Що засмутило королеву Єлизавету

У липні 2022 року королева Єлизавета, якій тоді було 96 років, мала бути присутня на офіційному відкритті нового 29-кімнатного хоспісу Темзи біля озера Брей у Беркширі.

Ця подія мала для неї велике значення, оскільки співробітник, який виходив на пенсію, доглядав за хвилястими папужками, що жили в Королівському вольєрі, і "вона не хотіла нікого підводити".

Однак у день церемонії Єлизавета почувалася "особливо слабкою" і попросила онука Вільяма відвідати захід від її імені.

"Графік Вільяма цілком міг би врахувати цей обов'язок в останню хвилину, але він відмовився, посилаючись на батьківські обов'язки. Це не тільки розчарувало, але й роздратувало його бабусю", — пише Джобсон.

Королева Єлизавета у червні 2022 року Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Вона навіть глузувала: "Хіба не для цього існують няні та поліцейські?"

Хто замінив Вільяма

Непохитною у своєму бажанні нікого не підвести, "хвора" королева попросила принцесу Анну супроводжувати її на заході, що проходив недалеко від Віндзорського замку.

Це була її остання зустріч в Англії перед смертю 8 вересня того ж року.

Але, незважаючи на занепокоєння з приводу цієї події, королева була в досить хорошій формі.

Королева Єлизавета Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

