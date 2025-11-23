Принца Уильяма "поймали", когда он нарушил протокол во время поцелуя Кейт Миддлтон (видео)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, будущие король и королева Великобритании, накануне вышли на гламурное свидание, появившись на Королевском варьете-выступлении в Лондоне в одинаковых бархатных образах.

А Уильяма успели "поймать" на камеру, когда он нарушил протокол тайным поцелуем жены. Об этом пишет Cosmopolitan.

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили протокол

Хотя свидания для этих двоих, как правило, довольно далеки от публики из-за королевского протокола, монаршую пару застали на тайном приватном моменте перед тем, как выйти из машины — когда Уильям быстро поцеловал руку жены.

После этого они вышли из авто и двинулись к зданию, здороваясь с людьми.

Принц Уильям поцеловал руку жены

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала об их настроениях изданию The Express, сказав: "Кейт и Уильям часто лучше всего флиртуют, когда оба полностью украшены для появления на красной дорожке, и хотя Кейт выглядит здесь сияющей, язык тела Уильяма выглядит немного застенчивым, когда он идет рядом с ней. Его руки немного свисают перед туловищем, а его сморщенная улыбка говорит о том, что он немного ошеломлен улыбающимися взглядами, которые Кейт бросает на него".

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Она добавила: "Кейт выглядит уверенно, идя впереди, чтобы поприветствовать хозяев, но с поднятой бровью в этом кокетливом жесте, она смотрит на Уильяма, а он отвечает рукой ей на спину в жесте управления и защиты".

