Принцесса Шарлотта повторила модный трюк Кейт Миддлтон (фото)

Принцесса Шарлотта скопировала образ своей мамы, принцессы Кейт Миддлтон — 7 месяцев спустя. Дочь принцессы Уэльской воссоздала ее прическу с концерта на День Победы в мае 2025 года.

Принцесса Шарлотта была вылитой копией своей матери, принцессы Уэльской, 5 декабря, когда она вышла со своим отцом, принцем Уильямом, и братьями, принцем Джорджем и принцем Луи, на службу колядок "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. Об этом пишет Hello Magazine.

Образ принцессы Шарлотты

Юная принцесса воссоздала образ, который продемонстрировала ее мать, 43-летняя Кейт, всего семь месяцев назад. Для концерта рождественских колядок, который принцесса Уэльская проводит ежегодно на Рождество с 2021 года, чтобы выразить благодарность людям по всей стране, которые в течение года занимаются волонтерством и собирают средства на благотворительность для поддержки уязвимых слоев населения, Шарлотта носила большой черный бант в волосах.

Также дочь принца Уильяма надела темно-синее платье с большим белым воротником, темно-синими колготками и маленькими лакированными туфлями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Ее волосы были собраны наполовину, кончики уложены в свободные волны, а бант добавил нотку праздничной магии. Она выглядела как точная копия прически Кейт с тех пор, как она посетила концерт по случаю 80-й годовщины Дня Победы в Лондоне на параде конной гвардии 8 мая.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Прическа Кейт Миддлтон

На мероприятии члены королевской семьи, включая короля Чарльза, посмотрели шоу с участием таких певцов, как Флер Ист, Джон Ньюман и Фрея Райдингс, посвященное 80-й годовщине Дня Победы в Европе, который ознаменовал конец Второй мировой войны в Европе.

Кейт надела черный большой бант для волос, как у Шарлотты, чтобы дополнить свой белый блейзер и плиссированную юбку.

Кейт Миддлтон в мае 2025 года

Банты, которые долгое время были любимым аксессуаром для волос маленьких девочек, в 2025 году стали популярным выбором для взрослых женщин. Эта прическа покорила мир моды, но она также получила королевское одобрение от Кейт Миддлтон, которая надела бант для волос во время государственного визита президента Дональда Трампа в Великобританию в сентябре 2025 года.

