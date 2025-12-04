Принц Уильям сделал ласковый жест к Кейт Миддлтон, снова нарушив протокол (фото)

Принц Уильям продемонстрировал тонкое, но милое проявление привязанности к своей жене, принцессе Кэтрин, когда они приветствовали президента Германии во время официального визита.

Когда они шли, чтобы приветствовать Франка-Вальтера Штайнмайера и его жену Эльке Бюденбендер, будущий король почтительно положил руку на поясницу Кейт. Об этом пишет Harperʼs Bazaar.

Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили протокол

Принц Уэльский и его жена не должны держаться за руки и целоваться на публике, но жест принца — это его собственная, любимая форма публичного проявления личной принадлежности.

Принц и принцесса Уэльская соединили синие ансамбли во время совместного появления, а Кейт выбрала полированное кобальтово-голубое платье-пальто.

Двубортное изделие имело стройные плечи и облегающую талию, и королевская особа сочетала его с высокими замшевыми сапогами темно-синего цвета, перчатками и клатчем. Ее серьги с сапфирами и бриллиантами, которые принадлежали принцессе Диане, и брошь с перьями принца Уэльского дополнили гламурный монохромный аутфит.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Уильям дополнял образ жены в длинном темно-синем пальто, одетом поверх темно-синего костюма и ярко-синего галстука, в сочетании с белоснежной рубашкой и черными туфлями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кейт и Уильям, которые познакомились, будучи студентами Университета Сент-Эндрюса в Шотландии в 2001 году, поженились в 2011 году. Недавно они отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы. Пара воспитывает троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

