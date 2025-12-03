Кейт Миддлтон обеспокоена одной традицией: "Она хочет, чтобы все было идеально"

Уже на этой неделе состоится ежегодный рождественский концерт Кейт Миддлтон после перерыва. "Вместе на Рождество" пройдет в Вестминстерском аббатстве в эту пятницу (5 декабря), а затем будет транслироваться в канун Рождества.

Ранее на этой неделе Кейт раскрыла некоторые захватывающие новые подробности о службе, раскрыв звездный состав чтецов и исполнителей. Об этом пишет Royal Insider.

Будет ли сюрприз от Кейт?

Бывший королевский дворецкий Грант Гаррольд поделился своими мыслями относительно предстоящего праздничного события. Он рассказал, как служба, которая уже пятый год подряд проводится, быстро стала неотъемлемой частью королевской семьи.

"Это важное событие для [Кейт], потому что это ее. Это ее проект; все члены королевской семьи имеют свои собственные проекты и вещи, которыми они увлечены. Она стала известной благодаря этому", — сказал Грант.

Он добавил: "Интересно будет посмотреть, что она сделает в этом году, она могла бы принести скрипку или укулеле, насколько нам известно".

Еще в 2021 году принцесса Уэльская поразила нацию своими музыкальными талантами, аккомпанируя певцу и автору песен Тому Уокеру на фортепиано.

"Это очень рождественски, и каждый с нетерпением ждет чего-то, а для нее это то, чего она с нетерпением ждет каждый год", — добавил Грант.

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и король Чарльз Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Беспокойство" Кейт по поводу рождественской службы

В пятницу будет около 1600 человек, которые посетят концерт, и миллионы телезрителей, которые увидят мероприятие в канун Рождества. Впрочем, Грант утверждает, что принцесса Уэльская почти не нервничает.

"Я никогда не помню, чтобы Кейт была нервным человеком. Она очень уверена в себе во всем, что делает. Она настойчива, она знает, чего хочет", — подчеркнул бывший дворецкий.

Однако он признал: "Часть ее может волноваться, что в этот день что-то пойдет не так. Она хочет, чтобы все было идеально".

Хотя список гостей еще не подтвержден, ожидается, что члены королевской семьи присоединятся к Кейт.

Зара и Майк Тиндалл уже подтвердили, что будут присутствовать со своей семьей. В прошлом принцессы Беатрис и Евгения, а также герцог и герцогиня Эдинбургские, также присутствовали со своими детьми.

Кейт Миддлтон Фото: The Royal Family

