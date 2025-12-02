Принц Уильям и Кейт Миддлтон "злоупотребляют властью": местные жители возмущены
Напряженность между королевской семьей и их соседями уже росла из-за усиленных мер безопасности в этом районе, таких как установка камер.
Теперь принц Уильям и Кейт Миддлтон сталкиваются с новой критикой со стороны своих соседей, которые говорят, что новые меры безопасности вокруг Форест-Лодж вызвали значительные нарушения во время сезона рождественских елок. Об этом пишет Daily Star.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в центре скандала
Жители утверждают, что расширенный периметр вокруг дома королевской пары заставил водителей делать ненужный объезд, чтобы добраться до популярного магазина рождественских елок, а некоторые обвиняют пару в "злоупотреблении властью". Магазин рождественских елок, который расположен на земле рядом с домом Уильяма и Кейт, ежегодно привлекает сотни посетителей в преддверии праздников.
Елки выращиваются на территории поместья, и раньше доступ к ним был простым. Однако после того, как семья Уэльских переехала, были введены новые дорожные правила и пересмотрен маршрут, чтобы остановить транспортные средства, проезжающие непосредственно мимо их резиденции.
Теперь водители должны ехать круговым объездом, чтобы добраться до места. Сообщается, что два королевских охранника находятся на парковке в течение рабочих часов.
Один житель сказал: "Я уже видел несколько почти аварий, когда люди проехали не по той стороне конусов".
Злоупотребление властью
Исполнительный директор антимонархической кампании Republic, Грэм Смит, также поставил под сомнение, имеет ли королевская чета право изменять маршруты доступа на государственных землях.
Он сказал: "Проблема с рождественскими елками может показаться глупой, но суть в том, что это все государственная собственность, и Уильям не должен был иметь возможность закрывать эти дороги и закрывать доступ к этой земле".
Мужчина считает, что это просто еще один пример того, как будущий король просто "показывает два пальца" местным жителям, а затем просто захватывает землю, которая не принадлежит ему, лишь для того, чтобы он мог переезжать из одного дома в другой.
"Поэтому для меня это просто злоупотребление властью и привилегиями", — подчеркнул Смит.
Скандал также был в сентябре, когда появились сообщения о том, что нескольких арендаторов, которые живут рядом с домиком, попросили освободить свои дома.
