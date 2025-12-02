Принц Уильям и Кейт Миддлтон "злоупотребляют властью": местные жители возмущены

Напряженность между королевской семьей и их соседями уже росла из-за усиленных мер безопасности в этом районе, таких как установка камер.

Теперь принц Уильям и Кейт Миддлтон сталкиваются с новой критикой со стороны своих соседей, которые говорят, что новые меры безопасности вокруг Форест-Лодж вызвали значительные нарушения во время сезона рождественских елок. Об этом пишет Daily Star.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон оказались в центре скандала

Жители утверждают, что расширенный периметр вокруг дома королевской пары заставил водителей делать ненужный объезд, чтобы добраться до популярного магазина рождественских елок, а некоторые обвиняют пару в "злоупотреблении властью". Магазин рождественских елок, который расположен на земле рядом с домом Уильяма и Кейт, ежегодно привлекает сотни посетителей в преддверии праздников.

Елки выращиваются на территории поместья, и раньше доступ к ним был простым. Однако после того, как семья Уэльских переехала, были введены новые дорожные правила и пересмотрен маршрут, чтобы остановить транспортные средства, проезжающие непосредственно мимо их резиденции.

Теперь водители должны ехать круговым объездом, чтобы добраться до места. Сообщается, что два королевских охранника находятся на парковке в течение рабочих часов.

Один житель сказал: "Я уже видел несколько почти аварий, когда люди проехали не по той стороне конусов".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Злоупотребление властью

Исполнительный директор антимонархической кампании Republic, Грэм Смит, также поставил под сомнение, имеет ли королевская чета право изменять маршруты доступа на государственных землях.

Он сказал: "Проблема с рождественскими елками может показаться глупой, но суть в том, что это все государственная собственность, и Уильям не должен был иметь возможность закрывать эти дороги и закрывать доступ к этой земле".

Мужчина считает, что это просто еще один пример того, как будущий король просто "показывает два пальца" местным жителям, а затем просто захватывает землю, которая не принадлежит ему, лишь для того, чтобы он мог переезжать из одного дома в другой.

"Поэтому для меня это просто злоупотребление властью и привилегиями", — подчеркнул Смит.

Принц Уильям с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Скандал также был в сентябре, когда появились сообщения о том, что нескольких арендаторов, которые живут рядом с домиком, попросили освободить свои дома.

