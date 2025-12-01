Принц Уильям называет Кейт Миддлтон сумасшедшей из-за хобби: "Чем холоднее, тем лучше"
Принц Уильям имеет новое хобби, которое Кейт Миддлтон действительно одобрит. 43-летний принц Уэльский сделал это откровение в Северном Уэльсе во время визита, запланированного на то, чтобы привлечь внимание молодежи к прибрежным общинам.
Первой остановкой Уильяма была прогулка по пляжу с членами Молодежной океанической сети Общества охраны морской среды в заливе Колвин, где он также встретился с членами Colwyn Bay Blue Tits, группы плавания в холодной воде. Об этом пишет People.
Хобби принца Уильяма
Разговаривая с пловцами Крисси Болтон, Джорджией Дэниелс и Мидж Оуэн Смит, наследник престола сказал, что он несколько раз купался в холодной воде в Шотландии и наслаждался этим.
"Вы чувствуете себя прекрасно после этого", — сказал принц Уильям.
"Мне это нравится. Я много кричу и визжу, когда захожу", — добавил будущий король.
Холодное плавание
В Шотландии расположен замок Балморал, место отдыха британской королевской семьи на протяжении поколений, и, очевидно, Уильям изменил свое мнение относительно увлечения Кейт холодным плаванием.
В 2023 году 43-летняя принцесса Уэльская рассказала о своей любви к холодному плаванию, из-за которого принц Уильям считал ее "сумасшедшей".
"Я люблю все виды спорта. Я действительно, в общем, люблю все виды спорта. Я люблю плавание. Холодное плавание", — сказала тогда Кэтрин.
"Чем холоднее, тем лучше", — добавил принц Уильям.
"Чем холоднее, тем лучше. Мне это очень нравится. Уильям говорит: "Кэтрин, ты сошла с ума". И темно, и идет дождь, и я пойду искать холодной воды", — согласилась она.
Принц и принцесса Уэльские воспитывают своих детей: 12-летнего принца Джорджа, 10-летнюю принцессу Шарлотту и 7-летнего принца Луи, также с любовью к спорту.
