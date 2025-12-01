Принц Вільям називає Кейт Міддлтон божевільною через хобі: "Чим холодніше, тим краще"

Принц Вільям має нове хобі, яке Кейт Міддлтон справді схвалить. 43-річний принц Уельський зробив це одкровення у Північному Уельсі під час візиту, запланованого на те, щоб привернути увагу молоді до прибережних громад.

Першою зупинкою Вільяма була прогулянка пляжем з членами Молодіжної океанічної мережі Товариства охорони морського середовища в затоці Колвін, де він також зустрівся з членами Colwyn Bay Blue Tits, групи плавання в холодній воді. Про це пише People.

Хобі принца Вільяма

Розмовляючи з плавцями Кріссі Болтон, Джорджією Деніелс та Мідж Оуен Сміт, спадкоємець престолу сказав, що він кілька разів купався в холодній воді в Шотландії і насолоджувався цим.

"Ви почуваєтеся чудово після цього", — сказав принц Вільям.

"Мені це подобається. Я багато кричу та верещу, коли заходжу", — додав майбутній король.

Принц Вільям Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Холодне плавання

У Шотландії розташований замок Балморал, місце відпочинку британської королівської родини протягом поколінь, і, очевидно, Вільям змінив свою думку щодо захоплення Кейт холодним плаванням.

У 2023 році 43-річна принцеса Уельська розповіла про свою любов до холодного плавання, через яке принц Вільям вважав її "божевільною".

"Я люблю всі види спорту. Я справді, загалом, люблю всі види спорту. Я люблю плавання. Холодне плавання", — сказала тоді Кетрін.

"Чим холодніше, тим краще", — додав принц Вільям.

"Чим холодніше, тим краще. Мені це дуже подобається. Вільям каже: "Кетрін, ти збожеволіла". І темно, і йде дощ, і я піду шукати холодної води", — погодилася вона.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принц і принцеса Уельські виховують своїх дітей: 12-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї, також із любовʼю до спорту.

