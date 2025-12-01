Принц Вільям називає Кейт Міддлтон божевільною через хобі: "Чим холодніше, тим краще"
Принц Вільям має нове хобі, яке Кейт Міддлтон справді схвалить. 43-річний принц Уельський зробив це одкровення у Північному Уельсі під час візиту, запланованого на те, щоб привернути увагу молоді до прибережних громад.
Першою зупинкою Вільяма була прогулянка пляжем з членами Молодіжної океанічної мережі Товариства охорони морського середовища в затоці Колвін, де він також зустрівся з членами Colwyn Bay Blue Tits, групи плавання в холодній воді. Про це пише People.
Хобі принца Вільяма
Розмовляючи з плавцями Кріссі Болтон, Джорджією Деніелс та Мідж Оуен Сміт, спадкоємець престолу сказав, що він кілька разів купався в холодній воді в Шотландії і насолоджувався цим.
"Ви почуваєтеся чудово після цього", — сказав принц Вільям.
"Мені це подобається. Я багато кричу та верещу, коли заходжу", — додав майбутній король.
Холодне плавання
У Шотландії розташований замок Балморал, місце відпочинку британської королівської родини протягом поколінь, і, очевидно, Вільям змінив свою думку щодо захоплення Кейт холодним плаванням.
У 2023 році 43-річна принцеса Уельська розповіла про свою любов до холодного плавання, через яке принц Вільям вважав її "божевільною".
"Я люблю всі види спорту. Я справді, загалом, люблю всі види спорту. Я люблю плавання. Холодне плавання", — сказала тоді Кетрін.
"Чим холодніше, тим краще", — додав принц Вільям.
"Чим холодніше, тим краще. Мені це дуже подобається. Вільям каже: "Кетрін, ти збожеволіла". І темно, і йде дощ, і я піду шукати холодної води", — погодилася вона.
Принц і принцеса Уельські виховують своїх дітей: 12-річного принца Джорджа, 10-річну принцесу Шарлотту та 7-річного принца Луї, також із любовʼю до спорту.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Занепокоєння щодо здоровʼя короля Великої Британії Чарльза ІІІ стрімко зростає, що викликає багато побоювань щодо подальших ролей Кейт Міддлтон і принца Вільяма.
- Принцеса Уельська продемонструвала пару сережок, яку вона носила на хрестинах своєї доньки.
Крім того, принц Вільям і його дружина порушили королівський протокол під час поцілунку.