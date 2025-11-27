Кейт Міддлтон відправила спеціальне повідомлення принцесі Шарлотті через сережки (фото)

Кейт Міддлтон тримала свою доньку, принцесу Шарлотту, близько до серця, коли напередодні приєдналася до політиків, зірок спорту та науковців на знаковому саміті в Лондоні.

Принцеса Уельська була втіленням бездоганної досконалості в стильному сірому костюмі від Ролана Муре та блузці з рюшами, коли вона виступила з промовою від імені свого фірмового проєкту, Королівського фонду з питань раннього дитинства, на саміті Future Workforce Summit. Про це пише Vanity Fair.

Кейт Міддлтон одягнула особливі сережки

Перший у своєму роді саміт об'єднав 80 британських бізнес-лідерів у лондонській вежі Salesforce Tower, щоб обговорити інвестиції в дошкільну освіту. Цей сектор був описаний як "справа всього життя" Кейт, і принцеса часто працює за лаштунками, щоб створити щасливіше суспільство, приділяючи увагу ранньому дитинству.

Серед деталей вбрання принцеси був вибір сережок: улюблена пара, яку вона носила на хрестинах своєї 10-річної доньки Шарлотти. Сережки Mappin & Webb "Імператриця" мають 18-каратні золоті диски, ограновані у складний дизайн, інкрустовані діамантами блискучого огранювання. За словами ювелірів, дизайн "натхненний екзотичним мотивом", який вони подарували королеві Сіаму.

Кейт Міддлтон одягнула особливі сережки

Тодішня герцогиня Кембриджська одягла сережки як частину комплекту на хрестини своєї другої дитини у 2015 році. Того разу вони стали ідеальним, стриманим доповненням до її сукні-пальта від Alexander McQueen.

Хрестини принцеси Шарлотти

Принцеса Уельська так любить ці сережки, що одягала їх понад два десятки разів, а універсальний дизайн ідеально підходить для всього: від відкриття музеїв до державних візитів та королівських турів.

