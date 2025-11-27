Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Кейт Миддлтон отправила специальное сообщение принцессе Шарлотте через сережки (фото)

Кейт Миддлтон надела особые серьги
Принц Уильям и Кейт Миддлтон | Фото: The Royal Family

Кейт Миддлтон держала свою дочь, принцессу Шарлотту, близко к сердцу, когда накануне присоединилась к политикам, звездам спорта и ученым на знаковом саммите в Лондоне.

Принцесса Уэльская была воплощением безупречного совершенства в стильном сером костюме от Ролана Муре и блузке с рюшами, когда она выступила с речью от имени своего фирменного проекта, Королевского фонда по вопросам раннего детства, на саммите Future Workforce Summit. Об этом пишет Vanity Fair.

Кейт Миддлтон надела особые серьги

Первый в своем роде саммит объединил 80 британских бизнес-лидеров в лондонской башне Salesforce Tower, чтобы обсудить инвестиции в дошкольное образование. Этот сектор был описан как "дело всей жизни" Кейт, и принцесса часто работает за кулисами, чтобы создать более счастливое общество, уделяя внимание раннему детству.

Відео дня

Среди деталей наряда принцессы был выбор сережек: любимая пара, которую она носила на крестинах своей 10-летней дочери Шарлотты. Серьги Mappin & Webb "Императрица" имеют 18-каратные золотые диски, ограненные в сложный дизайн, инкрустированные бриллиантами блестящей огранки. По словам ювелиров, дизайн "вдохновлен экзотическим мотивом", который они подарили королеве Сиама.

Кейт Миддлтон надела особые серьги

Тогдашняя герцогиня Кембриджская надела серьги как часть комплекта на крестины своего второго ребенка в 2015 году. В тот раз они стали идеальным, сдержанным дополнением к ее платью-пальто от Alexander McQueen.

Крестины принцессы Шарлотты

Принцесса Уэльская так любит эти серьги, что надевала их более двух десятков раз, а универсальный дизайн идеально подходит для всего: от открытия музеев до государственных визитов и королевских туров.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, принцесса Уэльская пообщалась с ветеранами Второй мировой войны и услышала от них советы по долгой и активной жизни.