Стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма під загрозою через короля Чарльза

Занепокоєння щодо здоровʼя короля Великої Британії Чарльза ІІІ стрімко зростає, що викликає багато побоювань щодо подальших ролей Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Принц і принцеса Уельські все більше усвідомлюють справжнє випробування, з яким зіткнеться їхній шлюб, тепер, коли здоров'я короля Чарльза поступово погіршується. Про це пише The News.

Кейт Міддлтон та принц Вільям готуються до ролі короля і королеви

Цим поділився високопоставлений інсайдер. За його словами, Віндзори наразі стурбовані майбутнім і тим, як воно вплине на їхній шлюб у найближчі роки, враховуючи, що "робоче навантаження та необхідний час зростуть у чотири рази", як тільки король Чарльз перестане бути монархом.

Крім того, Уельських уже закликали взяти на себе більше обовʼязків, тому "вони мають дуже реальне уявлення про те, що їх чекає", додало джерело.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Кейт та Вільям готові

Водночас, "це не те, про що вони люблять думати", але все ж "Чарльз старіє", визнали вони. Що погіршує становище його близьких, особливо принца Вільяма, так це те, що "у нього проблеми зі здоров'ям, і всі дуже усвідомлюють, що Вільяму та Кейт доведеться замінити його раніше".

Більше того, "коли це станеться, може бути легко стати схожим на кораблі, що пропливають повз вночі, але Вільям і Кейт кажуть, що не дозволять цьому статися". Тож вони активно підтримують свій зв'язок.

Король Чарльз Фото: The Royal Family

Для цього вони намагаються вирватися на короткі вихідні, поки ще є така можливість, і намагаються "тримати все в таємниці".

Тим більше, що є багато королівських маєтків, які можуть їх прийняти. Ось чому вони можуть будь-коли заскочити до Шотландії, що вони мають намір зробити на початку наступного року. Також джерело додало, що відпустка в Мюстіку з дітьми також у планах.

