Отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма под угрозой из-за короля Чарльза

Беспокойство о здоровье короля Великобритании Чарльза III стремительно растет, что вызывает много опасений относительно дальнейших ролей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Принц и принцесса Уэльские все больше осознают настоящее испытание, с которым столкнется их брак, теперь, когда здоровье короля Чарльза постепенно ухудшается. Об этом пишет The News.

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к роли короля и королевы

Этим поделился высокопоставленный инсайдер. По его словам, Виндзоры сейчас обеспокоены будущим и тем, как оно повлияет на их брак в ближайшие годы, учитывая, что "рабочая нагрузка и необходимое время вырастут в четыре раза", как только король Чарльз перестанет быть монархом.

Кроме того, Уэльских уже призвали взять на себя больше обязанностей, поэтому "они имеют очень реальное представление о том, что их ждет", добавил источник.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Кейт и Уильям готовы

В то же время, "это не то, о чем они любят думать", но все же "Чарльз стареет", признали они. Что ухудшает положение его близких, особенно принца Уильяма, так это то, что "у него проблемы со здоровьем, и все очень осознают, что Уильяму и Кейт придется заменить его раньше".

Более того, "когда это произойдет, может быть легко стать похожим на корабли, проплывающие мимо ночью, но Уильям и Кейт говорят, что не позволят этому произойти". Поэтому они активно поддерживают свою связь.

Король Чарльз Фото: The Royal Family

Для этого они стараются вырваться на короткие выходные, пока еще есть такая возможность, и стараются "держать все в тайне".

Тем более, что есть много королевских поместий, которые могут их принять. Вот почему они могут в любой момент заскочить в Шотландию, что они намерены сделать в начале следующего года. Также источник добавил, что отпуск в Мюстике с детьми также в планах.

