Король Чарльз снова унизил брата Эндрю: "Его имя будет стерто"

Король Великобритании Чарльз III снова унизил своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, лишив его остальных монарших почестей.

Членство скандальной королевской особы в Ордене Подвязки было официально отменено его старшим братом в понедельник, 1 декабря, согласно заявлению, опубликованному в Gazette, официальном публичном архиве Великобритании. Об этом пишет Page Six.

Эндрю в очередной раз наказали

"Король приказал отменить и аннулировать назначение Эндрю Альберта Кристиана Кристиана Эдварда Маунтбеттена-Виндзора Рыцарем-компаньоном Благороднейшего Ордена Подвязки от 23 апреля 2006 года, а его имя будет стерто из Реестра указанного Ордена", — говорится в заявлении.

Кавалер Большого Креста Королевского Ордена Виктории, который Эндрю получил, также был аннулирован.

Это произошло после того, как бывшего герцога Йоркского лишили титула "принца" и изгнали из Королевской ложи в октябре из-за связей с покойным преступником Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю Фото: The Royal Family

Король Чарльз "начал войну" против брата

"Его Величество сегодня начал официальный процесс лишения титулов и почестей принца Эндрю", — сообщил Букингемский дворец 30 октября.

К тому же, его договор аренды Royal Lodge обеспечивал Эндрю юридическую защиту для продолжения проживания. Впрочем, было отправлено официальное уведомление об отмене договора аренды, и бывший принц переедет в альтернативное частное жилье.

В заявлении далее говорится: "Эти замечания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать обвинения против себя".

Король Чарльз тем временем хочет четко заявить, что его мысли и глубокие сочувствия были и останутся с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия.

Что касается освобождения Royal Lodge, Эндрю сделает это "как только это будет практически возможно".

Дом принца Эндрю Фото: Соцсети

Вероятно, он переедет в собственность в частном поместье Сандрингем, пока его бывшая жена, Сара Фергюсон, которая проживает в этом поместье с 2008 года, якобы сама устраивает себе проживание, поскольку она также лишена титула герцогини Йоркской.

Однако их дети, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, не потеряют своих титулов.

