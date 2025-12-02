Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Стиль життя

Король Чарльз знову принизив брата Ендрю: "Його ім'я буде стерто"

Король Чарльз покарав принца ендрю
Король Чарльз ІІІ | Фото: The Royal Family

Король Великої Британії Чарльз ІІІ знову принизив свого брата Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, позбавивши його решти монарших почестей.

Членство скандальної королівського особи в Ордені Підв'язки було офіційно скасовано його старшим братом у понеділок, 1 грудня, згідно із заявою, опублікованою в Gazette, офіційному публічному архіві Великої Британії. Про це пише Page Six.

Ендрю вчергове покарали

"Король наказав скасувати та анулювати призначення Ендрю Альберта Крістіана Едварда Маунтбеттена-Віндзора Лицарем-компаньйоном Найблагороднішого Ордену Підв'язки від 23 квітня 2006 року, а його ім'я буде стерто з Реєстру зазначеного Ордену", — йдеться в заяві.

Кавалер Великого Хреста Королівського Ордену Вікторії, якого Ендрю отримав, також був анульований.

Це сталося після того, як колишнього герцога Йоркського позбавили титулу "принца" та вигнали з Королівської ложі в жовтні через зв'язки з покійним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Відео дня
Принц Ендрю
Принц Ендрю
Фото: The Royal Family

Король Чарльз "почав війну" проти брата

"Його Величність сьогодні розпочав офіційний процес позбавлення титулів та почестей принца Ендрю", — повідомив Букінгемський палац 30 жовтня.

До того ж, його договір оренди Royal Lodge забезпечував Ендрю юридичний захист для продовження проживання. Втім, було надіслано офіційне повідомлення про скасування договору оренди, і колишній принц переїде до альтернативного приватного житла.

У заяві далі йдеться: "Ці зауваження вважаються необхідними, незважаючи на те, що він продовжує заперечувати звинувачення проти себе".

Король Чарльз тим часом хоче чітко заявити, що його думки та найглибші співчуття були і залишаться з жертвами та тими, хто пережив будь-які форми насильства.

Що стосується звільнення Royal Lodge, Ендрю зробить це "як тільки це буде практично можливо".

Будинок принца Ендрю
Будинок принца Ендрю
Фото: Соцсети

Ймовірно, він переїде до власності у приватному маєтку Сандрінгем, поки його колишня дружина, Сара Фергюсон, яка проживає в цьому маєтку з 2008 року, нібито сама влаштовує собі проживання, оскільки вона також позбавлена ​​титулу герцогині Йоркської.

Однак їхні діти, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія, не втратять своїх титулів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, раніше у Mirror розкрили, чому Сара Фергюсон більше не хоче жити з колишнім чоловіком під одним дахом.