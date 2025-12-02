Гігантський маєток, мільйони доларів і багато слуг: колишній принц Ендрю висунув низку вимог до короля, — інсайдер

Колишній принц Ендрю не лише не хоче покидати Royal Lodge після позбавлення титулів, а й вимагає від короля Чарльза III виконання низки "зухвалих" вимог до того, як він піде на цей крок.

65-річний представник королівської сім'ї Великобританії вимагає замість Royal Lodge у Віндзорському парку гігантський особняк і хоче отримати пакет у розмірі 100 мільйонів доларів: за виконання цих умов колишній принц покине королівський маєток. Про це пише видання Radar Online з посиланням на інсайдера.

Джерела, обізнані із ситуацією у королівській родині, стверджують, що Ендрю хоче "величезний будинок з шістьма або сімома спальнями у Сандрінгемі". Про це зокрема повідомив королівський інсайдер Роб Шутер, який зазначив, що колишній принц прагне отримати це як "заміну" Royal Lodge, в якому близько 30 кімнат.

Ендрю покине Royal Lodge, якщо король Чарльз виконає низку вимог

Окрім перелічених вимог, Ендрю також прагне отримати всі права та привілеї, якими він володів як королівська особа. Йдеться про низку слуг — "кухаря, покоївку, садівника та водія". Також Ендрю хоче, аби його забезпечили додатковою охороною.

Чому Чарльз не може виселити Ендрю?

Інсайдер стверджує: король Чарльз не може "просто так взяти і виселити" Ендрю з королівського маєтку. Принц орендував Royal Lodge за 1,3 мільйона доларів у 2003 році, після чого вклав ще 8 мільйонів на ремонт й переїхав туди остаточно у 2004 році. Як зазначає видання, договір дійсний протягом 75 років, тобто, до 2078.

Договір оренди, який підписав Ендрю, має "юридичну силу" й визнаний правовою системою. У випадку, якщо одні зі сторін не виконує його умов, то проти неї можуть бути застосовані заходи чи санкції, зауважив інсайдер.

"Ендрю залишається на місці. Угода не укладена, переговори йдуть погано, і я чую, що він може протриматися місяцями, можливо, й довше", — зауважив Шутер, коментуючи те, як просувається процес виселення колишнього принца з Royal Lodge.

