Гигантское поместье, миллионы долларов и много слуг: бывший принц Эндрю выдвинул ряд требований к королю, — инсайдер

Бывший принц Эндрю не только не хочет покидать Royal Lodge после лишения титулов, но и требует от короля Чарльза III выполнения ряда "дерзких" требований до того, как он пойдет на этот шаг.

65-летний представитель королевской семьи Великобритании требует вместо Royal Lodge в Виндзорском парке гигантский особняк и хочет получить пакет в размере 100 миллионов долларов: за выполнение этих условий бывший принц покинет королевское поместье. Об этом пишет издание Radar Online со ссылкой на инсайдера.

Источники, знакомые с ситуацией в королевской семье, утверждают, что Эндрю хочет "огромный дом с шестью или семью спальнями в Сандрингеме". Об этом в частности сообщил королевский инсайдер Роб Шутер, который отметил, что бывший принц стремится получить это как "замену" Royal Lodge, в котором около 30 комнат.

Эндрю покинет Royal Lodge, если король Чарльз выполнит ряд требований Фото: скриншот

Кроме перечисленных требований, Эндрю также стремится получить все права и привилегии, которыми он обладал как королевская особа. Речь идет о ряде слуг — "поваре, горничной, садовнике и водителе". Также Эндрю хочет, чтобы его обеспечили дополнительной охраной.

Почему Чарльз не может выселить Эндрю?

Инсайдер утверждает: король Чарльз не может "просто так взять и выселить" Эндрю из королевского поместья. Принц арендовал Royal Lodge за 1,3 миллиона долларов в 2003 году, после чего вложил еще 8 миллионов на ремонт и переехал туда окончательно в 2004 году. Как отмечает издание, договор действителен в течение 75 лет, то есть, до 2078 года.

Договор аренды, который подписал Эндрю, имеет "юридическую силу" и признан правовой системой. В случае, если одна из сторон не выполняет его условий, то против нее могут быть применены меры или санкции, отметил инсайдер.

"Эндрю остается на месте. Сделка не заключена, переговоры идут плохо, и я слышу, что он может продержаться месяцами, возможно, и дольше", — заметил Шутер, комментируя то, как продвигается процесс выселения бывшего принца из Royal Lodge.

